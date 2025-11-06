Extremadura
La Fiscalía interviene en una fosa del franquismo extremeña para investigar posibles crímenes de lesa humanidad
El fiscal se ha desplazado este jueves al lugar donde se desarrolla la intervención arqueológica, que ha permitido hasta la fecha recuperar los restos de medio centenar de personas
Samuel Sánchez
La Fiscalía de Villanueva de la Serena, en Extremadura, se ha personado este jueves en la fosa clandestina del franquismo localizada en el cementerio de la localidad, tras la solicitud presentada por la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA), con el objetivo de constatar posibles crímenes de lesa humanidad detectados durante los trabajos de exhumación e iniciar las investigaciones oportunas.
Recuperación de 20 cuerpos
Según ha informado la asociación, el fiscal se ha desplazado este jueves al lugar donde se desarrolla la intervención arqueológica, que ha permitido hasta la fecha recuperar los restos de medio centenar de personas. En la subfosa actualmente abierta se han hallado más de veinte cuerpos amontonados, lo que AFAMEVVA califica como "una imagen terrible" y una prueba evidente de la represión franquista.
Se trata de la primera vez en la provincia de Badajoz que la Fiscalía se persona en una exhumación para abrir diligencias sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
El colectivo, que lleva más de una década impulsando la recuperación de la memoria histórica en Villanueva, inició en 2012 las gestiones para abrir la fosa. La primera intervención, en 2016, permitió exhumar cuatro cuerpos, mientras que las campañas posteriores, realizadas con equipos profesionales de arqueólogos y antropólogos, han elevado el número total de víctimas exhumadas a unas cincuenta.
AFAMEVVA ha pedido a las administraciones que garanticen la continuidad de las labores de exhumación, actualmente amenazadas por la falta de financiación, y ha expresado su preocupación por la futura aplicación de la Ley de Concordia de Extremadura, que, aseguran, “supone una revictimización para las familias”.
Las ejecuciones en Villanueva comenzaron en julio de 1938 y se prolongaron hasta los primeros años de la posguerra. Los familiares confían en que la intervención de la Fiscalía sirva para “acabar con la impunidad” y reconocer a las víctimas.
