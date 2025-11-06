IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante 2025
Ainhoa Moll (Prensa Ibérica): "No debemos temer a la inteligencia artificial, sino a la desigualdad artificial"
La directora editorial del grupo de comunicación reivindica una tecnología "accesible, justa y útil para todos" en la apertura de la segunda jornada del foro
La directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, ha advertido este jueves sobre el peligro de que la expansión de la inteligencia artificial amplíe las desigualdades sociales y la brecha entre grandes y pequeñas empresas. Algo que, según ha defendido, no se puede "permitir".
Así, a pesar de los importantes cambios que ya está produciendo esta tecnología, ha apuntado que "la verdadera transformación vendrá cuando la IA sea accesible, justa y útil para todos. No debemos temer a la Inteligencia artificial sino a la desigualdad artificial".
Moll ha participado en la apertura de la segunda jornada del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante, que se celebra en el Auditorio de la Diputación bajo el lema "Del potencial al Impacto: el poder transformador de la IA". Un evento organizado por Prensa Ibérica, Fundación Ellis Alicante, Encuentros NOW y la Real Academia de Ingeniería de España. Junto a ella también ha intervenido en la apertura el alcalde de Alicante, Luis Barcala.
Poder con responsabilidad
Como ha recordado Moll, el objetivo del encuentro es "reflexionar sobre el poder con responsabilidad y sobre la innovación con conciencia". Una tarea que, según ha explicado, debe girar sobre tres aspectos "fundamentales": la ética y los valores, para lograr una IA que "no diluya el concepto de responsabilidad y garantice la privacidad"; la seguridad, para que conseguir que la tecnología "proteja, que no amenace"; y la equidad, para evitar que la expansión de la inteligencia artificial abra nuevas brechas económicas o sociales.
Moll ha repasado el importante plantel de expertos que estos días participan en el foro, como Yoshua Bengio, uno de los padres de la inteligencia artificial; Lourdes Agapito, referente en la IA generativa responsables; o Ángel Alberich- Bayarri, fundador de Quibim.
También ha recordado que en esta edición el propósito solidario del foro es la lucha contra la ELA, recalcando que "la inteligencia más poderosa sigue siendo la empatía".
Impacto
"La inteligencia artificial ha pasado del potencial al impacto. Ahora nos toca dar el paso más importante, hay que caminar del impacto a la conciencia", ha apuntado Ainhoa Moll, en su intervención en el Auditorio de la Diputación, el escenario de esta segunda jornada del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, después de que la sesión del miércoles se celebrara en la sede de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).
Para la ejecutiva, el reto "no es solo desarrollar máquinas más inteligentes, sino construir con estas máquinas una sociedad más sabia, más justa y más humana". Y, parafraseando al filósofo Hans Jonas, ha señalado que "el poder de actuar nos impone el deber de prever. Y ese deber —prever, anticipar, proteger— es lo que da sentido a este foro".
"Desde Prensa Ibérica y el resto de las instituciones organizadoras reafirmamos nuestro compromiso en trabajar para promover una inteligencia artificial ética, segura y equitativa" -ha insistido la directora editorial de grupo de comunicación-"porque el verdadero poder transformador de la IA no está en los algoritmos, sino en las personas que deciden cómo usarlos".
Recuerdo a los afectados por la dana
La jornada ha arrancado con un homenaje a las víctimas de la dana de València, a través de la interpretación del himno de la Comunidad Valenciana por parte de la soprano Yolanda Marín, acompañada al piano por el maestro Florencio Sáez.
A lo largo de la jornada de este jueves están previstas diversas mesas con ponentes de primer nivel sobre el valor que aporta la IA al sector de la salud; los avances científicos que puede impulsar; la repercusión en distintos sectores empresariales; o los desafíos geostratégicos que genera.
Además, se ha galardonado a la fundadora de Shyntesia y profesora del University College de Londres, Lourdes Agapito; y está previsto que Ángel Alberich-Bayarri recoja el premio a la Scale-up Europea 2025 concedido a su compañía Quibim.
Suscríbete para seguir leyendo
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud
- El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
- Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- Despliegue policial en el SUAP de El Parchís en Cartagena tras la muerte de un hombre