Este es el estado de las reservas de los embalses del Segura

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 216 hectómetros cúbicos, cuatro más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este miércoles.

Los embalses del Segura disponen de 48 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 83 menos que la media que suelen almacenar en esta época (299 hectómetros cúbicos). Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 18,9% de su capacidad total.

Estado de las reservas en España

En España, la reserva hídrica almacena 28.745 hectómetros cúbicos de agua, por lo que está al 51,3% de su capacidad. En comparación con la pasada semana, los embalses han perdido 165 hectómetros cúbicos, lo que representa el 0,3% de su capacidad.

En la última semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Sevilla, con 105,3 litros por metro cuadrado.

En lo que respecta a las cuencas, las que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (65,8%), el Cantábrico Occidental (55,5%), el Miño-Sil (53,6%), las Cuencas internas del País Vasco (71,4%), el Duero (51,9%), el Tajo (56,2%), el Guadiana (57,6%), el Tinto, Odiel y Piedras (64,2%), el Ebro (52,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5%).

Por debajo del 50% se encuentran Galicia Costa (44,2%), Guadalete-Barbate (41,1%), el Guadalquivir (41,2%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (43,2%), el Júcar (49,7%) y el Segura, que sigue a la cola y está al 18,9% de su capacidad.