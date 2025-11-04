Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 4 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 4 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 25, 28 y 45 y las estrellas 01 y 04.
El código del Millón ha sido el VDZ25537.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Dos brutales palizas en Halloween en el polígono de Alcantarilla: apalean a un joven y al vigilante de una discoteca
- Que se reconozca que hubo negligencia es importante, aunque no recupere a mi hija
- Un discurso de Ballesta se vuelve en contra del PP tras la dimisión de Mazón
- Asalta un salón de juegos de Las Torres de Cotillas y trata de violar a punta de cuchillo a una empleada
- Proponen la variante de Barriomar y doble sentido para la calle Cartagena en Murcia
- María Galiana: 'No tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para actuar; lo cierto es que tengo facilidad
- Temperaturas altas y riesgo de lluvias: consulta la previsión del tiempo para esta semana en la Región de Murcia