Piden ayuda para encontrar a un joven de 24 años desaparecido en Murcia: si crees haberlo visto, esto es lo que tienes que hacer

La página oficial del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, el CNDES, un organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha difundido una alerta para localizar a un joven de 24 años desaparecido en Murcia. La ficha pública sitúa la desaparición el día 6 de agosto de 2025 en la ciudad.

El aviso incluye datos básicos para facilitar su reconocimiento como la edad, la altura aproximada (195 cm), el color de ojos (marrón) y el color de pelo (rubio). La publicación también acompaña la fotografía oficial difundida por las autoridades.

Qué información hay que aportar si crees haberlo visto

En el portal habilitado por el CNDES se incluye un formulario oficial para personas que puedan aportar alguna pista. Al abrirlo se solicita el nombre y apellidos del informante, el número de teléfono de contacto, el correo electrónico y una descripción de la información a aportar sobre la persona desaparecida.

También se recuerda que, en caso de urgencia o si el aviso implica un posible avistamiento inmediato, se debe llamar directamente al 091 (Policía Nacional).

Quién es el CNDES y por qué es importante

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas es el organismo estatal encargado de coordinar avisos de desapariciones en España. Entre sus funciones principales están difundir alertas verificadas en todo el país, coordinarse con cuerpos policiales y autoridades internacionales y otras labores relacionadas con la información sobre los procolos de búsqueda y los avisos oficiales.