Dos terremotos de 2,7 y 1,7 grados de magnitud se dejan sentir en Lorquí

El municipio de Lorquí ha registrado este viernes dos terremotos de 2,7 y 1,7 grados de magnitud de forma consecutiva. Una persona ha llamado al '1-1-2' a las 10.35 horas desde El Llano de Molina, en Molina de Segura, para comunicar que había sentido un temblor de tierra. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha confirmado que a esa misma hora habían tenido lugar dos movimientos sísmicos con epicentro en el noreste y sureste de Lorquí.

Miembros de Protección Civil de Molina de Segura han acudido a comprobar la existencia de posibles daños, si bien solo se ha comunicado muy superficiales.

Se da la circunstancia de que el IGN también registró el pasado miércoles un terremoto de 1,9 grados de magnitud al noreste de Lorquí, con una profundidad de 10 metros.