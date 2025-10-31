Rescatan de madrugada a dos senderistas perdidos en Cabo Tiñoso

Dos senderistas de nacionalidad francesa fueron rescatados en buen estado en Cabo Tiñoso (Cartagena), durante la madrugada de este viernes tras haber permanecido en paradero desconocido desorientado durante varias horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que los senderistas, de entre 40 y 50 años, formaban parte de un grupo que alertó a las 20:46 horas de ayer de que sus compañeros habían salido esa mañana desde El Campillo con destino a Cala Cerrada, dentro del Parque Regional de Roldán, La Muela y cabo Tiñoso en el término municipal de Cartagena.

Los amigos de los desaparecidos informaron que ambos salieron a las 11:00 horas y debían haber regresado después de comer. El vehículo fue localizado por Policía Local, junto con los llamantes, en el punto de partida.

Según las fuentes, fueron facilitados los números de teléfono de ambos excursionistas, aunque no fue posible contactar con ellos.

En la búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil, bomberos y miembros de Salvamento y Protección Civil, así como policías locales en un dispositivo terrestre y aéreo con tres drones.

A las 22:13 horas se activó una embarcación para la búsqueda por los lugares de la costa inaccesibles desde tierra, y media hora después los compañeros informaron de que habían recibido un mensaje de los senderistas en el que indicaban que estaban bien, aunque desorientados, sin agua y cansados.

Según Bomberos de Cartagena, que lograron hablar con ellos, se encontrarían entre La Torre de Santa Elena y Cala Cerrada.

A las 00.40 horas horas, se comunicaba que habían sido encontrados cerca de la torre de Santa Elena y los bomberos procedían a su rescate, ya que se encontraban enriscados.

Hora y media más tarde se les guiaba por sendero hasta su vehículo, al cual llegaron sobre las 3.30 de esta madrugada y después de que sanitarios de Protección Civil les curaran los rasguños que habían sufrido.