Una víctima de Letur dice que el causante de la catástrofe es “quien omite su deber”

Virginia Ortiz, prima de un fallecido en la localidad albaceteña de Letur, ha sido la tercera víctima de la dana del 29 de octubre de 2024 que ha hablado en el funeral de Estado. La joven ha agradecido en su discurso a todos quienes ayudaron a encontrar a los cuerpos y dar paz a los familiares y también ha dicho que para que haya una vida en paz, “no debemos dejar el poder en manos de quienes no nos protegen. El poder siempre ha sido nuestro y sabemos que unidos haremos justicia”.

En este sentido, Ortiz ha señalado que en España, “nuestro vecino no es el enemigo, la mayoría solo queremos vivir en paz pero esta paz solo es posible en una sociedad de igualdad y seguridad. No son las inundaciones el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en esas muertes”, ha dicho, en referencia a los gobernantes que mandaron la alerta cuando ya había cientos de muertos.

Por otra parte, ha tenido unas palabras para los familiares de aquellas víctimas que todavía no han aparecido. “Lamento que no todos tuvieran ese consuelo (el de encontrar los cuerpos)”.

En este sentido, “las personas de esta tierra que nos acoge fue testigo de la naturaleza de nuestra sociedad, cuando ciudadanos se levantaron a ayudar sin que nadie se lo pidiera”. Ortiz ha mencionado a los voluntarios que “lo hicieron como pudieron”. “Hablar de ellos es hablar de David Lafoz Gimeno, que acudió junto a otros tractoristas para ayudar. Abandonó este mundo por no conformarse a vivir en las injusticias. Tenemos que estar unidos”, ha dicho la mujer.