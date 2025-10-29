Los pueblos de Andalucía donde más ha llovido: Cazalla de la Sierra encabeza las lluvias con casi 90 litros por metro cuadrado

La jornada de intensas precipitaciones ha dejado imágenes impactantes en buena parte de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de las lluvias que han caído sobre la región andaluza. Una comunidad que ha sido principalmente afectada en la provincia de Sevilla y Huelva. que ha concentrado cuatro de los cinco municipios con mayor acumulación de agua.

Según los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el municipio donde más ha llovido ha sido Cazalla de la Sierra, que ha recogido 89,2 litros por metro cuadrado a las 13:30 horas.

La Sierra Norte, epicentro de las precipitaciones

La Sierra Norte sevillana ha vuelto a ser uno de los puntos más castigados por el temporal. En Almadén de la Plata, también en la comarca de la Sierra Morena, se han registrado 84 litros por metro cuadrado, mientras que Fuentes de Andalucía ha alcanzado 71,4 litros a primera hora de la tarde.

El Aeropuerto de Sevilla ha recogido 70,8 litros por metro cuadrado, una cifra muy elevada que ha provocado incidencias en la capital y su área metropolitana, con balsas de agua y retenciones en los principales accesos.

Almonte, el municipio onubense más afectado

La provincia de Huelva ha sido la más castigada por las precipitaciones. La costa onubense ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales ante la intensidad de las precipitaciones. El punto más afectado por la lluvia ha sido Almonte (Huelva), donde se han acumulado 72,2 litros por metro cuadrado a las 11:00 horas. La intensidad de las precipitaciones ha causado anegaciones en varias calles del núcleo urbano y en algunos caminos del entorno de Doñana.

Más lluvias en las próximas horas

La AEMET mantiene los avisos naranjas y amarillos por precipitaciones en gran parte de Andalucía occidental durante lo que resta de jornada, con especial atención a Sevilla, Huelva y Cádiz, donde podrían seguir acumulándose más de 80 litros en doce horas.

Las autoridades insisten en la precaución en los desplazamientos y en evitar zonas inundables, ante la posibilidad de que el temporal continúe afectando a la comunidad durante la tarde y la noche.