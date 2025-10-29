Mecanismos pendientes para alertar a la ciudadanía antes y mejor ante futuras emergencias

Independientemente de los posibles errores en la gestión de la dana del 29-O, la catástrofe ha evidenciado la necesidad de implementar cambios y mejoras en los sistemas de alerta temprana de las cuencas o de información a la ciudadanía en cualquier emergencia, sea o no por lluvias. Las agencias estatales -la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre otras- han iniciado actuaciones complementarias a los sistemas actuales que siguen defendiendo; y algunos expertos han evidenciado la necesidad de desarrollar algunos de los mecanismos ya existentes, como el Es-Alert.

Las cuencas del Júcar han centrado gran parte del debate y de la confrontación política, sobre todo en el intento de la Generalitat de responsabilizar a la CHJ de un supuesto apagón informativo, negado por la jueza de Catarroja. En este sentido, la entidad ya ha anunciado la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana (SAT) en los cauces del río Magro, del barranco del Poyo y del río Túria, con el objetivo de mejorar "la capacidad predictiva" en la zona cero de la dana y que funcionará a pleno rendimiento en 2028. Es una de las acciones contempladas en el "Plan de mejora de la resiliencia frente a inundaciones", cuyo presupuesto es de 530 millones de euros. Sin embargo, fuentes de la CHJ han defendido siempre que este mecanismo "en ningún caso, sustituye a los órganos competentes en emergencias, ni emite alertas por sí solas".

En cuanto a la concienciación por parte de la ciudadanía del nivel de riesgo, la Aemet ha reflexionado sobre la posibilidad de introducir un aviso de nivel negro frente a emergencias, para casos extremos; una propuesta que también se incluye en el Plan Endavant de la Generalitat, elaborado por la vicepresidencia de Gan Pampols. En Alemania, por ejemplo, ya existe el negro. Además, frente a las críticas por las predicciones sobre la cantidad de litros caídos el 29-O por el Consell, la agencia también planteó, unos meses después de la catástrofe, la posibilidad de revisar los protocolos y emitir avisos centrados en el impacto y no solo en la cantidad de lluvia prevista.

Otro de los debates es el del abuso o no en el envío de mensajes de Es-Alert; se han mandado hasta 13 desde aquel "tardío y erróneo" mensaje, según la jueza, de las 20.11 horas del 29-O. El director de la escuela técnica superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV), Héctor Esteban, explicaba a Levante-EMV que la normativa europea contempla la posibilidad de desarrollar dos niveles más del sistema que están pensados para informar sobre posibles situaciones determinadas, como una alerta naranja o roja, y que son optativos para la ciudadanía. De este modo, mensajes como el del 29-O solo se reservarían para situaciones de riesgo real e inminente.