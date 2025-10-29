Temporal
Máxima alerta en Huelva por el temporal: activados los avisos a los móviles y se recomienda no desplazarse
Andalucía ha activado igualmente la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones
Domingo Díaz
Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha anunciado la activación este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía. Además, ha informado de que en Huelva se ha activado el aviso rojo por parte de la AEMET.
A través de Twitter, el consejero ha señalado que en la costa onubense se esperan lluvias torrenciales. Por eso, ha pedido que se eviten los desplazamientos y se sigan los consejos del 112 tras el aviso de nivel rojo activado por la Aemet en la provincia de Huelva, concretamente en el litoral.
Los residentes en la provincia de Huelva ya han comenzado a recibir en sus teléfonos móviles un aviso por parte de Emergencias. En el mismo se refiere: "Alerta de Protección Civil, activado el aviso rojo por lluvias. Ante esta situación: extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios y consulte los consejos del 112". Por el momento, no se han cerrado los colegios.
Asimismo, el mensaje, emitido en español e inglés, refiere: "En caso de Emergencia llame al 112".
Cabe recordar que una de las incidencias más graves registradas por el momento se ha dado en esta provincia. Un muro se ha derribado en una carretera con sentido Paymogo.
- Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Primeras críticas al nuevo plan de movilidad de Murcia: señalan el abandono del tranvía y las pedanías
- El Real Murcia destituye a Joseba Etxeberria
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
- Investigan si el presunto asesino machista de Librilla asfixió a su novia porque ella quería dejarlo
- El Mar Menor mejora 'de forma súbita' porque el lebeche hace desaparecer la anoxia
- El Real Murcia, sin nadie al volante
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: 'Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba