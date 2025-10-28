¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica de la dana?

Un año después del 29-0 el barranco del Poyo acapara titulares y centra aún la batalla política de forma exclusiva. Esta rambla endorreica es capaz de bajar seca, sin una sola gota, y en cuestión de horas provocar una crecida brutal. Tan devastadora como la de aquel último martes de octubre de 2024. Ya en décadas pasadas había dado muestras de esa cruenta transformación, con muertos también y elevados destrozos, aunque nunca de tal magnitud. ¿Pero todo fue culpa del Poyo esa tarde ? Los modelos hidrológicos, los volúmenes de lluvias por zonas, la ciencia en suma, dicen que no. Ni siquiera su lengua de agua y barro fue la primera que golpeó el área metropolitana. Dos hermanos ‘menores’, l’Horteta y Gallego, causaron las inundaciones más tempranas, sobre las seis de la tarde. Así lo revela la reconstrucción de las precipitaciones horarias desarrollada por investigadores de la Universitat de València, Aemet y Avamet. Fue por tanto casi una hora antes de que el ‘tsunami’ que bajaba desde la rambla de Chiva agravara la destrucción en l’Horta Sud.

Cabe pensar que se sigue señalando al Poyo porque dispone de un sensor situado a la altura de Riba-roja, en el puente sobre la A3, que ofrece datos cincominutales sobre el caudal circulante. Se responsabiliza desde la Generalitat a la Confederación Hidrográfica del Júcar, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, por no avanzar lo que iba a suceder. Lo que el Consell acuñó como ‘apagón informativo’ en las horas decisivas de la riada.

Lo cierto es que el Poyo es solo uno de los puntos sobre los que habría que haber extremado las medidas de vigilancia tras el aviso rojo de Aemet a las siete y media de la mañana. El estudio cronológico de las precipitaciones señala que en la fase más crítica de la riada, desde las cuatro a las siete de la tarde, los aportes fueron mayores en la parte de cuenca aguas abajo del medidor de la CHJ. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Poyo, tan cuestionado ahora, solo registra la mitad del agua que circula por toda esa red fluvial. En el caso l’Horteta, que baja desde Turís donde se registró el récord pluviométrico de España, solo puede controlarse ‘in situ’ y con la medición de las escalas de nivel situadas en cada municipio. Así lo estipula el Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana de forma muy detallada.

Ese operativo, riguroso e imprescindible en la gestión de inundaciones relámpago como las de aquel martes fatídico, sí empezó a aplicarse tras decretarse la alerta hidrológica a mediodía. Los bomberos del Consorcio Provincial estuvieron sobre el terreno, cumpliendo con el protocolo de riesgos meteorológicos, hasta que a las 14:43 horas de la tarde fueron retirados sin que a día de hoy haya podido esclarecerse el porqué de esa decisión. Tal vez porque la tormenta había dado una tregua en las cabeceras, provocando un engañoso descenso de caudal de hasta cuarenta centímetros.

La visión de este estudio

¿Qué aporta el análisis realizado por Alejandro J. Pérez Cueva, Rafael Armengot, Ghaleb Fansa, José Ángel Núñez y Adrián Revert? "Una conclusión obvia, que la escorrentía que entre las 18:55 y las 19:00 rompió el aforo (del Poyo con 2.283 m3/sg) no pudo ser la misma que a partir de las 18:00 empezó a producir destrozos en el abanico aluvial de la rambla", subrayan. Solo caben dos soluciones, pues, o se juntaron los picos de l’Horteta, Gallego y parte baja del Poyo, triplicando esa cantidad, o bien llegaron las aguas de los tres de forma consecutiva. "Lo que seguro no ocurrió es que la responsabilidad principal en la riada catastrófica fuera del Poyo, con unos aportes más tardíos", remarcan. Paralelamente, el Centro de Estudios Experimentales y Obras Públicas (Cedex) ha venido trabajando en modelos hidrológicos para determinar con precisión qué pasó. Prueba del poder destructor de la crecida en el barranco de Chiva al paso por esta ciudad arroja que el agua alcanzó velocidades de 14 metros por segundo, más de 50 km/h. Solo en la cuenca del Poyo, con una superficie 440 km2, los dos sistemas tormentosos de aquel día, uno a primera hora de la mañana hasta aproximadamente las 11 horas, y otro por la tarde, descargaron 170 hm³ de agua, cien de ellos en la parte alta al norte del aforo de Riba-roja. En los barrancos de Pozalet-Saleta, con una superficie de 40 km², cayeron 10 hm³. Transición Ecológica ha estimado que en total en la demarcación del Júcar cayeron ese día unos 2.400 hectómetros cúbicos. Para hacerse una idea de la cifra, la treintena de embalses del Júcar tienen una capacidad total de 2.829 hm3 aunque a día de hoy apenas alcanzan el 50 %.

A todos estos estudios se acaba de sumar uno más, del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Bajo la dirección de los investigadores de la UPV Félix Francés y Carles Beneyto, el trabajo reafirma la idea de l’Horteta y Gallego como primeros ‘culpables’. Remarca además que este tipo de ramblas presentan una respuesta extremadamente rápida ante episodios de precipitación intensa, debido a su relieve, suelos poco permeables y reducido tamaño. De ahí la importancia de actuar con anticipación, reforzar la vigilancia y los sistemas de alerta temprana, según Jaime Cachay Melly, autor de la tesis.

Los hermanos menores del Poyo

El barranco del Poyo tiene dos hermanos menores, l’Horteta y Gallego. El primero de ellos confluye con el Poyo en Torrent, justo antes del punto apical del gran abanico aluvial en el que se produjo la riada. La crecida fue tan grande que en esta ocasión se desbordó ya desde este punto, inundando toda la llanura, tanto al norte como al sur de la rambla. Su magnitud se ha extrapolado desde el polémico SAIH, en el Pla de Quart, que llegó a registrar 2.283 m3/s antes de romperse a las 18:55 horas. Se ha llegado a hablar de picos de más de 2.500 m3/sg en algún instante dando a entender, con ello, que el responsable principal y casi exclusivo era el Poyo. Pero tanto el Gallego como l’Horteta aportan sus aguas después del aforo y su caudal no pudo ser medido.