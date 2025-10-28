Cruz Roja celebra en Murcia los 25 años de su Plan de Empleo, que ha ayudado a 55.900 personas a encontrar trabajo

Cruz Roja Española ha celebrado este martes un acto en el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería de Murcia para celebrar el 25 aniversario de su Plan de Empleo, una iniciativa que ha ofrecido oportunidades de inserción laboral a 55.900 personas de la Región en situación de vulnerabilidad.

En el evento, titulado '25 Años de Inclusión Laboral y Oportunidades', han participado representantes institucionales, empresariales y sociales, así como personas que han vivido en primera persona el impacto del Plan de Empleo de Cruz Roja, puesto en marcha en el año 2000.

El enfoque del Plan se centra en acompañar a las personas que encuentran más dificultades para acceder a un empleo, ofreciéndoles itinerarios personalizados de inserción, formación adaptada a las necesidades del mercado y el impulso necesario para recuperar su autonomía y confianza.

Entre los años 2000 y 2025, el Plan de Empleo ha ayudado a 55.900 personas, 33.000 de ellas mujeres (56%). Gracias al trabajo de los equipos de Cruz Roja y el tejido empresarial regional, se han formalizado 13.445 contratos laborales y más de 35.000 personas han completado procesos formativos en distintos sectores profesionales.

Estas cifras traducen en más de 3 millones de horas de intervención directas orientadas a promover la igualdad de oportunidades y el derecho a un empleo digno.

"25 años después, seguimos creyendo en el poder del Empleo como motor de transformación social. Detrás de cada contrato y de cada formación hay una historia de esfuerzo, de superación y de futuro. Este aniversario no solo nos invita a celebrar lo conseguido, sino a mirar hacia adelante, a seguir innovando y creando alianzas para que ninguna persona quede fuera del mercado laboral", ha dicho la directora autonómica del Área de Empleo y Formación de Cruz Roja Región, Encarni Marín.

El acto ha sido inaugurado por la presidenta autonómica de Cruz Roja en la Región de Murcia, María Teresa Sánchez Elduayen, y ha contado con la proyección de vídeos conmemorativos que han recorrido los hitos más importantes de estos 25 años.

La clausura del evento ha contado con la presencia del delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, quien ha manifestado que "es un verdadero placer clausurar este acto. Y lo es, fundamentalmente, porque compartimos un mismo propósito: apoyar la inserción laboral de las personas más vulnerables de nuestra sociedad".

Lucas ha aludido a "Los valores que nos mueven cada día son también la razón de ser de esta organización: la Cruz Roja Española. Por eso, quiero lanzar un mensaje claro: me tenéis a vuestro lado. Tenéis en la Delegación del Gobierno un aliado para seguir avanzando en este objetivo común: garantizar un trabajo digno, un derecho fundamental de todas las personas, sin importar su edad, género, orientación sexual u origen".

Asimismo, ha querido resaltar que "el acceso a un empleo de calidad es el mejor instrumento para lograr la plena inclusión. Porque garantizarlo, es construir una Regióncon más justicia social, con más calidad de vida y con más oportunidades. En definitiva, una Región de Murcia mejor

La transformación digital y el impacto de la IA, nuevos desafíos

A lo largo de la jornada se han desarrollado dos mesas redondas que han permitido reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del empleo inclusivo.

La primera, titulada 'Compartiendo el reto de la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso a un empleo', ha reunido a representantes de administraciones públicas y entidades sociales que han colaborado con Cruz Roja a lo largo de este cuarto de siglo. Se ha debatido sobre la evolución del mercado laboral, las políticas activas de empleo y su financiación, así como los nuevos retos que plantean la transformación digital, la sostenibilidad o la diversidad generacional.

La segunda mesa, 'La voz de las personas protagonistas y la implicación del tejido empresarial en la generación de oportunidades", ha dado espacio a quienes mejor representan el impacto del Plan de Empleo, esto es, las personas que han confiado en Cruz Roja para formarse, encontrar un trabajo y mejorar su calidad de vida.

Además, durante la jornada se ha puesto en valor el papel de los Itinerarios de Inserción Laboral desarrollados en la Región de Murcia como ejemplo de innovación, colaboración y compromiso entre Cruz Roja, el sector empresarial y las administraciones públicas. Estos itinerarios, que combinan orientación, formación y acompañamiento, se han consolidado como una herramienta para transformar la empleabilidad de las personas que afrontan mayores barreras.

El encuentro ha concluido con un espacio de reflexión sobre los retos del empleo en los próximos años, marcados por los cambios tecnológicos, el impacto de la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la cohesión social y las oportunidades de los colectivos.