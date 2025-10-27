Documental
'Els pobles de l'aigua': un testimonio gráfico para recordar la dana de Valencia
Redacción
Con motivo del primer aniversario de la dana de Valencia, que golpeó especialmente la comarca de l'Horta Sud, Levante-EMV y Levante TV presentan el documental 'Els pobles de l’aigua', una producción conjunta con la Mancomunitat de l'Horta Sud.
El documental incluye el testimonio de los alcaldes de los municipios afectados, así como historias humanas de vecinos y vecinas que perdieron parte de sus vidas tras los efectos de aquel episodio de lluvias torrenciales que en pocas horas provocó inundaciones históricas, cortes de luz y graves daños materiales, dejando un saldo de 229 víctimas mortales.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- En directo: Eldense-Real Murcia
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: “Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba”
- Hallan sin vida el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido este sábado en Torre Pacheco
- Abre una barra 'de toda la vida' con alma gourmet en el corazón de Murcia: 'Aquí se cantan las tapas, se sirven guisos y se respeta la tradición
- Intenta degollar a un hombre para robarle en Cartagena y se da a la fuga
- El contenedor marrón aterriza en Murcia: estas son las calles en las que ya está operativo