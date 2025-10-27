El agua vuelve a ser apta para el consumo en todas las pedanías de Torre Pacheco

Las autoridades sanitarias han declarado este lunes la aptitud para consumo humano del agua servida por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) a las pedanías y caseríos de Torre Pacheco que todavía mantenían restricciones al consumo como consecuencia de los daños provocados en el nuevo canal de Cartagena tras el paso de la dana Alice por la zona del Mar Menor y la comarca del Campo de Cartagena.

De esta manera, la MCT da por finalizada la incidencia en todo el territorio afectado por el episodio tras dos semanas de trabajo con el objetivo de restituir la normalidad en el servicio de abastecimiento de agua potable, según informaron fuentes del organismo en un comunicado.

Por tanto, ya se puede hacer uso total del agua, incluyendo el consumo directo del grifo y la utilización para la preparación de alimentos, en las zonas de Torre Pacheco que se abastecen a través de las tomas de Balsicas, Roldán-Lo Ferro, Almazara, Santa Rosalía, Las Cantandas, Agrodolores, Las Barrientas, Dolores de Pacheco y El Jimenado.

Previamente, los trabajos llevados a cabo por la MCT habían permitido la restitución progresiva de la normalidad a lo largo de otros tramos del canal al declararse la aptitud para consumo humano en la totalidad de los términos municipales de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, así como en las tomas de Avileses y Baños y Mendigo, en el municipio de Murcia, y en la de San Cayetano, en Torre Pacheco.

Restituida la operatividad en todo el tramo

Las actuaciones ejecutadas por la MCT han incluido la limpieza y desinfección de los 20 kilómetros del nuevo canal de Cartagena que resultaron afectados, junto con la limpieza y desinfección intensiva de depósitos como el de El Mirador o los de Roldán y Balsicas, así como también de otros puntos de la infraestructura como las diferentes almenaras situadas a lo largo del tramo afectado por la incidencia.

Desde la MCT han explicado que todos estos trabajos, que se fueron ejecutando a la vez que se ponían en marcha medidas de contingencia para minimizar las afecciones a la población, han permitido a su vez que se haya logrado restituir "en el menor tiempo posible" la operatividad de todo el canal, de forma que los caudales ya pueden discurrir con normalidad a lo largo de los 70 kilómetros que comprende el nuevo canal de Cartagena, con inicio en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de La Pedrera, en la provincia de Alicante, y fin en los depósitos de Tentegorra, en Cartagena.

Los caudales están siendo distribuidos a lo largo del canal de forma progresiva siguiendo criterios técnicos de explotación, de forma que cuando alcancen los depósitos de Tentegorra podrá darse por concluido el episodio causado por la dana, al poderse desactivar también las medidas extraordinarias de contención al consumo que había tenido que solicitar la MCT a los ayuntamientos de Cartagena, La Unión y Torre Pacheco debido a la disminución de las reservas disponibles en sus respectivos depósitos por la falta de aportación de caudales a través del nuevo canal.

Desde que se declarara la incidencia provocada por el temporal el pasado 11 de octubre, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha desplegado equipos de trabajo con turnos intensivos con el fin de minimizar las afecciones provocadas a la población.

Durante todo el episodio, asimismo, desde la MCT se ha mantenido "comunicación constante" con los representantes de los ayuntamientos afectados, con quien ha celebrado reuniones de gestión y coordinación de la emergencia, "todo ello con el fin de dar una respuesta eficaz y temprana a la población".