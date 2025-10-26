Crisis Salud
Una marea rosa toma Sevilla por la sanidad pública: "Nuestra política es vivir"
Una marea rosa de 30.000 personas se han concentrado por los retrasos del cribado del cáncer de mama
Victoria Flores
No cabe nadie en la explanada frente al Palacio de San Telmo. Una marea rosa, formada por alrededor de 30.000 personas y encabezadas por mujeres ha tomado este domingo el centro de Sevilla para reclamar soluciones ante la crisis sanitaria desatada tope las incidencias y los retrasos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía.
Esta no es la primera manifestación que convocan las afectadas. Ya el pasado 8 de noviembre, miles de personas se concentraron ante la puerta del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Personas de distintas ideologías, edades y realidades sociales se dieron cita en la Avenida de la Constitución de Sevilla para reclarmar acciones al Gobierno andaluz. Apenas un rato después, la hasta entonces consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, presentó su dimisión. Las movilizaciones se han replicado por toda Andalucía desde entonces.
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Abre una barra 'de toda la vida' con alma gourmet en el corazón de Murcia: 'Aquí se cantan las tapas, se sirven guisos y se respeta la tradición
- Roban una caja fuerte, huyen con ella en el capó del coche y se estrellan en San Pedro del Pinatar
- Intenta degollar a un hombre para robarle en Cartagena y se da a la fuga
- Un estudiante de Erasmus pregunta por los barrios más peligrosos de Murcia: 'Me ofrecen una habitación en el Barrio de la Fama
- Alguazas estrena un parque acuático 'splashpark' gratuito
- Investigan a un vecino de Molina por tener 6 tortugas moras protegidas en el jardín de su casa
- El contenedor marrón aterriza en Murcia: estas son las calles en las que ya está operativo