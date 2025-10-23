Inmigración
El Supremo da 15 días al Gobierno para que cumpla la orden sobre los menores extranjeros que pidieron asilo en Canarias
EP
El Tribunal Supremo ha acordado requerir a la Administración General del Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.
Los magistrados se han pronunciado a raíz de un escrito que presentó el Gobierno de Canarias en el que avisa de que se mantiene "la situación de hacinamiento de menores" en las instalaciones de la administración autonómica.
El tribunal contesta que "no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia". Por ello, reclama que dé cumplimiento en 15 días sin posibilidad "de excusa o reparo".
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno
- Tres peatonalizaciones como la de Alfonso X se proyectan en Murcia
- Críticas y elogios de un joven de La Rioja a la Región de Murcia en su 'Vuelta a España': 'Me dijeron que Cartagena es más bonita
- Un centenar de colegios se interesan por implantar el 'modelo EGB' hasta los 14 años
- Más de 200 viviendas se instalan junto al futuro Parque Metropolitano de Barriomar
- Jaime I y Acisclo Díaz: Estas son las calles que se peatonalizarán en Murcia
- Investigan el robo de 100.000 euros a la trabajadora de una empresa del Polígono Industrial Oeste en Alcantarilla
- Instalan en el Mar Menor el primer arrecife experimental de ostra plana para restaurar el ecosistema