La familia Kühn, ante la jueza en Mallorca

La familia Kühn comparecerá ante la Justicia el próximo lunes en Palma. El magnate inmobiliario alemán Matthias Kühn, marido de la famosa vedette Norma Duval, y los dos hijos del empresario, Nico y Marco, han sido citados a declarar el 20 de octubre en calidad de investigados ante la magistrada mallorquina que instruye la macrocausa por los presuntos delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible.

Al día siguiente, martes 21 de octubre, será el turno del abogado mercantilista Jorge Sainz de Baranda, considerado por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y Hacienda como la mano derecha del empresario germano, así como de un administrador concursal y los presuntos testaferros y personas que asesoraban a Kühn, una de ellas de un despacho de Liechtenstein. El martes está previsto que declaren ocho imputados y el lunes, tres, el famoso promotor y sus dos hijos, por lo que son once las personas investigadas, además de más de una quincena de sociedades, en el complejo macroproceso económico que se inició a principios de 2024.

La esposa de Matthias Kühn, la artista Norma Duval, no ha sido citada para comparecer en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma, ya que solo figura en la querella inicial del fiscal anticorrupción de Baleares Juan Carrau en su condición de partícipe a título lucrativo, es decir, no tendría responsabilidad penal, pero sí responsabilidad civil por presuntamente haberse beneficiado de la actividad que llevó a cabo su marido, según la versión del ministerio público.

El principal encausado, el magnate inmobiliario, ha sido llamado a declarar en nombre propio y también como administrador en el momento de los hechos de parte de las sociedades investigadas: Balearic Investments and Consultants SL, Isla Tagomago SA, Gepadema Accounting SL, Kühn Partner Clients Accounts SL, Organización Fostrox 2013 SL, Matthias Kühn Inversiones SL, Orquidea Palma SL, Birdie Son Vida SL, Altos Andratx, Altos de sa Ràpita SL y Residencia Betlem SL.

Su hijo Nico ha sido citado en calidad de querellado también en nombre propio y como administrador en el momento de los hechos de la mercantil Organización Flamenca 2019 SL. Mientras, su otro hijo Marco deberá comparecer ante el juzgado de instrucción número 11 de Palma en nombre propio y, además, como socio de la entidad Organización Flamenca 2019 SL, Según la fiscalía, ambos se sirvieron de esta sociedad, en connivencia con su padre, para ocultar la cuantiosa indemnización de 96 millones de euros del Govern por la desclasificación de la urbanización de Muleta, en el Port de Sóller, cosa que niegan en rotundo los investigados.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado año la condena al Govern, que se vio obligado a abonar la millonaria compensación por la desclasificación de los terrenos donde se había planeado la construcción de una treintena de chalés de lujo.

Año y medio de pesquisas

La Fiscalía Anticorrupción y Hacienda llevan más de un año y medio acorralando a Matthias Kühn y a su entorno. El promotor inmobiliario está siendo investigado por presuntamente crear un entramado empresarial con una maraña de sociedades instrumentales y testaferros para desviar y ocultar su patrimonio y así burlar una deuda con el fisco que asciende a más de 24 millones de euros.

El empresario ya ha pagado 33 millones de euros de fianza de responsabilidad civil que aumentó la jueza instructora, quien además amplió la investigación a otra sociedad, Achim Andratx Las Brisas SL. La defensa de Kühn ha recurrido esta decisión judicial ante la Audiencia de Palma, que aún no se ha pronunciado.