Una plaga de pulgas obliga a cerrar toda la semana la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante

Una plaga de pulgas ha obligado a cerrar la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda), al menos, toda esta semana. El centro comunicó durante el mediodía del pasado lunes al profesorado y al alumnado el problema y desde la tarde las clases presenciales tuvieron que cancelarse para pasar a la modalidad online. La situación ha afectado a más de 2.000 personas, entre personal y estudiantes.

Las instalaciones educativas, donde se imparten grados universitarios y formación de posgrado, se encuentran en la Zona Norte, próximas a una escombrera donde se acumula basura y todo tipo de suciedad, que ha llevado al profesorado de este centro y de los demás colegios de alrededor a denunciar en más de una ocasión la falta de limpieza ante el Ayuntamiento. Sin embargo, desde la Concejalía de Educación han asegurado a INFORMACIÓN que la fumigación en el centro afectado es competencia autonómica.

Desde la dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, al que está adscrita la escuela alicantina, han confirmado que "se está trabajando en las actuaciones oportunas" y que este viernes está previsto realizar una "limpieza general en todo el centro para poder dejarlo en condiciones", con la intención de que el próximo lunes puedan reanudarse las clases con normalidad.

En concreto, la fumigación de las instalaciones se realizó el martes por parte de una empresa especializada, según la Conselleria de Educación; sin embargo, la firma de limpieza ha considerado oportuno realizar una segunda pasada, por lo que se procedió a fumigar de nuevo.

Asimismo, desde el departamento del conseller José Antonio Rovira, apuntaron, a preguntas de INFORMACIÓN, que entre la fumigación y la limpieza han de pasar unas horas, por lo que hasta que los trabajos estén concluido las clases continuarán impartiéndose online.

Alarma entre los usuarios

El centro alicantino albergó actividad durante la mañana del lunes, sin embargo, solo unas horas más tarde alumnos y profesores recibieron un sorpresivo correo electrónico que informaba de la plaga, lo que ha generado preocupación entre los usuarios porque a día de hoy nadie les ha comunicado dónde se encontró el foco, ni tampoco de ningún protocolo de actuación para seguir por si se han podido llevar a casa las pulgas.

De hecho, la incertidumbre se ha visto agrandada este jueves cuando, inicialmente estaba previsto que se reanudaran las clases, pero no ha podido ser así.

Las pulgas pican a sus huéspedes para alimentarse de su sangre. En los humanos, las picaduras de pulgas suelen aparecer en grupos de tres o cuatro y, a menudo, se presentan alrededor de los tobillos o en el resto de las piernas. Las picaduras son pequeñas y rojas, y suelen estar rodeadas por un halo rojo. Son extremadamente pruriginosas y, si se rascan, pueden provocar una infección secundaria.