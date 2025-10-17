Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clínica Corachan, premiada entre los mejores hospitales de España en Pediatría

El galardón consolida a Clínica Corachan como centro de referencia en atención pediátrica a nivel nacional

Una paciente en la Clínica Corachan.

Redacción

Clínica Corachan ha sido galardonada con el premio Top 20 al mejor hospital privado de España en Pediatría, en la XXVI edición de los premios "IQVIA Hospitales Top 20" de 2025. Este premio sitúa al centro entre los hospitales españoles con mejores resultados en calidad asistencial, eficiencia y resultados clínicos.

El programa TOP 20, referente en el análisis comparativo del rendimiento hospitalario, evalúa de forma objetiva los resultados de más de 200 centros públicos y privados en todo el país. La distinción obtenida por Clínica Corachan refleja la excelencia del equipo pediátrico y el compromiso de la institución con la mejora continua y la atención integral al paciente infantil.

Un bebé atendido en Clínica Corachan.

El Departamento de Pediatría de Clínica Corachan brinda un abordaje integral del niño y del adolescente, con un equipo multidisciplinar especializado en las principales áreas pediátricas y apoyo diagnóstico completo. Integrada en este ámbito, la Unidad de Neonatología proporciona atención especializada de bebés prematuros y a término con patología congénita o adquirida perinatalmente. La clínica dispone de un servicio de urgencias pediátricas con atención las 24 horas, de forma ininterrumpida, los 365 días del año.

Con una trayectoria centenaria, Clínica Corachan se consolida como uno de los hospitales privados de referencia en Barcelona y a nivel nacional.

