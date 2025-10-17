Test
¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para repasar las noticias más destacadas de la semana y poner a prueba tu nivel de actualidad
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la agenda política, social, económica y cultural. Si quieres repasar lo más importante y comprobar cuánto recuerdas, participa en nuestro test de diez preguntas. Una manera sencilla y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre las noticias de la semana.
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
- Corte total de agua en San Pedro, San Javier y Los Alcázares por la infiltración de barro en el canal del Taibilla
- El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- La feria outlet regresa a Alfonso X en Murcia con 30 comercios
- Viola a su prima en Fuente Álamo y en lugar de ir a la cárcel asiste a un curso de educación sexual
- Los nuevos estatutos de la UMU abren la puerta a las elecciones más reñidas
