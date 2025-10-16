Seis procesados admiten la violación en grupo de una joven en Barcelona y logran rebajar la pena

Los seis procesados por su participación en una violación en grupo a una joven, que padece una disminución psíquica, en una nave de Rubí, en Barcelona, el 26 de diciembre de 2022, han admitido este jueves la acusación y han conseguido una importante rebaja de la pena. La fiscalía reclamaba para los acusados 60 a 52 años de prisión, pero, tras un pacto entre la defensa y las acusaciones, la condena impuesta por el tribunal de la Audiencia de Barcelona es de 10 años para dos de ellos, nueve años para otros dos por un deliro de agresión sexual con penetración, y dos años para los dos últimos, porque su acción ha sido calificada como tentativa. Además de la confesión, se ha tenido en cuenta la atenuante de la reparación del daño a la víctima, pues los imputados han consignado una indemnización de 30.000 euros (la fiscalía pedía inicialmente 80.000 euros). Los magistrados han dictado sentencia de conformidad 'in voce' y han dictado sentencia.

Los seis acusados tenían de 19 a 26 años cuando ocurrió la violación. Cuatro de ellos han sido conducidos este jueves a la Audiencia desde la prisión, donde permanecen tras su detención. Los otos dos procesados están en libertad y entraron en el Palacio de Justicia por su propio pie. El presidente del tribunal fue llamando uno a uno para que contestaran si aceptaban haber participado en la agresión sexual de la joven, a lo que los acusados respondieron que un escueto sí. El juicio, que debía durar cuatro días, ha sido un mero trámite tras el acuerdo entre la defensa y la fiscalía. En unos minutos, se dictó sentencia. Ahora falta saber, si a los condenados solo a dos años de prisión se le suspenderá su ejecución y su ingreso en prisión.

La fiscalía relataba en su escrito de acusación que la víctima padece una disminución psíquica del 35%. Conoció a dos de los procesados en 2021 y desde entonces mantenida relaciones sexuales esporádicas con ambos. El 26 de diciembre de 2022 por la noche uno de ellos quedó a fumar con la joven con el pretexto de beber y fumar. El procesado la recogió en su domicilio en Rubí y la llevó con su vehículo a una nave industrial abandonada sin iluminación alejada del núcleo urbana, donde se encontraba los otros cinco acusados. Ya en el trayecto, la mujer ya le comentó a su amigo que no quería tener relaciones sexuales y lo mismo dijo cuando los imputados empezaron a tocarla por todo el cuerpo.

Clima de sometimiento

La fiscalía sostenía que los procesados "acudieron al lugar con el conocimiento y la voluntad de atentar contra la indemnidad sexual" de la joven, creando con su presencia en la nave industrial "un clima de sometimiento que llegó a anular la capacidad de reacción de la perjudicada". Una vez en la nave, rodeada de los seis procesados y reiterando que no quería mantener relaciones sexuales porque tenía la menstruación, los acusados se acercaron cada vez más a ella y empezaron a tocarla por todo el cuerpo y a darle besos. Ella no paraba de llorar. Intentó separarles.

Pero los procesados continuaron, a pesar de los gritos de la víctima para que la dejaran en paz. Cuatro de los procesados empezaron agredirla sexualmente de forma simultánea o de uno en uno mientras los otros dos imputados permanecieron en la nave abandonada observando a los demás como ejecutaban su acción, sin "impedir" la violación, "pese a poder hacerlo y tener conocimiento de que actos sexuales se estaban practicando contra la voluntad expresa" de la joven, según el fiscal,

Después, uno de los acusados acercó en su vehículo a la mujer a su domicilio y abandonó el lugar. El escrito inicial de la fiscalía precisaba que la víctima "en ningún momento prestó consentimiento a las prácticas sexuales" y no puedo evitarlas "dada la situación de miedo y angustia en que se encontraba, rodeada de seis varones, en una nave industrial abandonada y alejada del núcleo urbano". A partir de entonces, la mujer sufre síndrome de estrés postraumático. La acusación pública solicitaba una elevada pena para cada uno de los implicados al atribuirle cuatro delitos de agresión sexual (el cometido por él y como cooperador de los otros) y a raíz del acuerdo, solo se les atribuye un delito.