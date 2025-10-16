Hallado en Tenerife un yacimiento paleontológico de más de 3 millones de años de antigüedad

Los vestigios más antiguos de la isla de Tenerife se han encontrado en el corazón de La Laguna. Un total de 18 tubos, de mayor o menor grosor, pincelan el basalto de uno de los volcanes que formó la isla hace más de tres millones de años, cuando aún no era más que tres conjuntos montañosos cardinales (Anaga, Teno y Roque del Conde) separados por el mar. Pero estos tubos nada tienen que ver con las formaciones geológicas clásicas que originan el paso de un flujo de lava más caliente entre paredes magmáticas más frías. En este caso, estos tubos son la última huella de los árboles que formaban el frondoso bosque ancestral que antaño se erigía sobre ese Tenerife en ciernes.

Lo que se puede ver incrustado en la roca basáltica son los moldes exquisitamente preservados de troncos y ramas de los árboles que habían enraizado en suelo volcánico entre 4,5 y 3,2 millones de años atrás. "Probablemente fueron sepultados por la lava de un volcán", explica la paleontóloga de la Universidad de La Laguna (ULL), Carolina Castillo, una de las responsables de este hallazgo. De los 18 tubos que se encuentran dispuestos en apenas 20 metros, algunos tienen una longitud de hasta dos metros y medio, otros un diámetro tan pequeño como una moneda de un euro. "Cada tubo es una rama o un tronco que quedó fosilizado por la lava", insiste Castillo.

Un bosque de gran envergadura

Aunque lo que han podido estudiar aún del yacimiento es aún preliminar, el grosor y la profundidad de los tubos pone de manifiesto que "ahí tuvo que haber árboles de gran envergadura". Por tanto, en el Plioceno en esa zona en La Laguna "había un ecosistema forestal". Pero no es lo único, con estos datos también han podido corroborar que es el yacimiento paleontológico más viejo de la isla.

"Nosotros estamos trabajando en 25 localidades de la isla en la que se encuentran fósiles de plantas, pero la mayoría son del Pleistoceno o el Cuaternario", revela Castillo. Por ejemplo, en Ucanca los yacimientos tienen más de 1 millón de años, en la montaña de Guajara unos 800.000 años y en Diego Hernández aproximadamente 340.000 años. Todo ello –eso sí– antes de que el Teide fuera siquiera un proyecto.

Los huecos más pequeños corresponden a las ramas de los árboles. / Andrés Gutiérrez

Una isla diferente

"La isla era muy diferente por aquel entonces", insiste Castillo, que explica que, por los estudios que están desarrollando en otros lugares de la isla, se ha concluido que, por ejemplo, en el sur de la isla los "bosques llegaban hasta la costa".

Con la investigación que se realice en este nuevo sitio paleontológico se podrá conocer mejor el tipo de árbol, su edad y cómo se adaptó a los fenómenos climáticos de su época. En los próximos meses, los investigadores planean ampliar la zona de prospección para ir dando respuesta a las incógnitas que han surgido tras el singular descubrimiento.

Este hallazgo es, a ojos de la paleontóloga, uno de los más importantes de los últimos años en la isla. Pues si bien hay yacimientos de más edad en Canarias, "es el más antiguo que hemos encontrado en Tenerife", explica la investigadora. No en vano, hasta el momento, los depósitos de flora histórica de mayor edad datan de hace un millón de años, es decir, con la formación de Llano Ucanca. "Este descubrimiento nos permitirá estudiar cómo eran los ecosistemas forestales en la zona durante el Plioceno y también ahondar en cómo la vegetación se adaptó a los distintos cambios climáticos, algo que nos ayudará a entender cómo lo hará en el que está en marcha", insiste.

Crónica de un hallazgo

¿Pero cómo pudieron los investigadores encontrar un yacimiento que había permanecido oculto durante siglos? La clave está en un viejo manuscrito firmado por el realejero Viera y Clavijo. Y es que en sus múltiples estudios sobre la flora canaria, el biólogo recorrió parte de La Laguna para describir lo que allí encontraba.

"En una de sus citas hablaba de que había encontrado fósiles de cardones en esa zona", explica Castillo. A los científicos, aquella pista ya les suponía un aliciente, dado que una de las investigadoras del área de Paleontología de la ULL, María del Cristo Blasco, está desarrollando su tesis doctoral estudiando estas formaciones en el sur de la isla.

"Invitamos a nuestro colega Carlos Goy para que nos acompañara 12 días a una campaña de campo que teníamos programada", explica Castillo, que rememora que fue él quién les emplazó a investigar un poco más allá. "Al final no encontramos cardones, ni tampoco estaban en el lugar exacto al que se refería la cita científica, pero lo que hallamos es mejor", sentencia la investigadora que pone de relieve la necesidad de darle valor a estos primeros estudios. "Los naturalistas que estudiaron las Islas descubrieron cosas muy valiosas", insiste.

Protección para el yacimiento

Tras el hallazgo, los científicos temen ahora que todo el valor del paraje se pueda devaluar o incluso desaparecer si no se tiene en cuenta su valor geológico, patrimonial y paleontológico. "Necesitamos que se establezcan medidas de protección para conservar el lugar y de interpretación para poder aprovecharlo al máximo y entender su valor", destaca Castillo, que emplaza al Gobierno de Canarias a mover ficha.

"Necesitamos la implicación del Ejecutivo para que instaure en este lugar alguna de sus figuras de protección, si no este patrimonio puede estar en peligro, ya que se encuentra en plena ciudad", insiste la investigadora, que añade que todo ello, además, debe interpretarse correctamente para entender lo que significa a nivel patrimonial, científico, sociocultural y socioeconómico.

Esta tarde, desde las 18:00 horas, los investigadores divulgarán sus hallazgos en una jornada organizada en el Convento de Santo Domingo, en La Laguna, en la que también participará el consistorio lagunero junto a la Concejalía de Patrimonio.