Ocho detenidos en Molina de Segura por dos tiroteos vinculados a robos de droga entre narcotraficantes

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas implicados en dos “vuelcos” de sustancias estupefacientes, término utilizado para definir el robo de sustancias entre narcotraficantes, sucedidos en Molina de Segura, en los que se habrían llegado a utilizar armas de fuego, resultando heridas dos personas por disparos, que tuvieron que ser trasladadas a centros sanitarios de la localidad.

Primer vuelco

El día 3 de septiembre, una llamada recibida cerca de las seis de la madrugada en la sala CIMACC 091 de la Policía Nacional, alertaba de un intento de “vuelco” en un chalet situado en una urbanización de Molina de Segura, que estaría siendo utilizado para cultivar y desarrollar una plantación de marihuana tipo indoor.

Durante los hechos se habría producido un tiroteo entre los responsables de la plantación y los autores del intento de vuelco, pero a la llegada de los agentes, los asaltantes habían huido del lugar, procediendo en un primer momento a la detención de las tres personas que se encontraban en el interior de la vivienda, una de las cuales resultó herida por arma de fuego, imputándoles a todos ellos un delito de tráfico de drogas al ser consideradas las responsables de la plantación de marihuana hallada e intervenida en el interior.

Los vuelcos de droga pretenden sustraer todo tipo de sustancias estupefacientes entre grupos criminales

La investigación desarrollada por los agentes condujo posteriormente a la identificación, localización y detención del máximo responsable del intento de vuelco y autor de los disparos que causaron heridas a uno de los responsables de la plantación intervenida en el inmueble asaltado. Este fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de robo con violencia, tentativa de homicidio y lesiones.

Un escopeta usada en uno de los 'vuelcos' en Molina de Segura / Policía Nacional

Segundo vuelco

El día 22 de septiembre, una llamada recibida en la sala CIMACC 091 de la Policía Nacional, informaba de la presencia de un varón en el hospital de Molina de Segura que presentaba una herida en la pierna causada por un arma de fuego.

Al parecer, la víctima habría escuchado fuertes gritos fuera de su domicilio y al salir para ver su origen, se cruzó con varios hombres, la mayoría de ellos con el rostro oculto por pasamontañas y uno de ellos, que portaba un arma de fuego, le apuntó y le disparó en la pierna.

La investigación abierta por los agentes de la Policía Nacional para el esclarecimiento de los hechos, les condujo hasta una vivienda cercana que podría estar siendo utilizada como punto de venta de sustancias estupefacientes, procediendo a su posterior registro e interviniéndose numeroso material habitualmente utilizado para el cultivo de plantaciones de marihuana.