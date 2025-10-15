SUCESOS
Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
Agentes de la Policía Judicial se han desplazado a la zona para esclarecer las causas de la muerte y confirmar la identidad del fallecido
La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de un cadáver, cuyo cuerpo se ha encontrado flotando en aguas del puerto pesquero de Águilas, localizado a primera hora de la mañana de este miércoles.
Según han informado fuentes municipales, por el momento se desconocen tanto la identidad de la persona fallecida como las circunstancias en las que se ha producido la muerte.
El aviso fue dado por un pescador que se encontraba iniciando su jornada laboral y que encontró el cadáver flotando junto a su embarcación. “Llegué esta mañana, sobre las siete y cuarto o siete y media, como todos los días, y me he encontrado a esta persona ahogada entre mi barco y el muelle. Cuando me di cuenta de que era una persona, avisé a la Guardia Civil, que se hizo cargo del cuerpo”, relata el testigo.
Tras la alerta, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas y el momento de la muerte.
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Corte total de agua en San Pedro, San Javier y Los Alcázares por la infiltración de barro en el canal del Taibilla
- El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- La feria outlet regresa a Alfonso X en Murcia con 30 comercios
- Viola a su prima en Fuente Álamo y en lugar de ir a la cárcel asiste a un curso de educación sexual
- Los nuevos estatutos de la UMU abren la puerta a las elecciones más reñidas