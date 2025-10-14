AGUA
Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
Los pantanos se encuentran al 17% de su capacidad total
E.P.
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 194 hectómetros cúbicos, 12 más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Los embalses del Segura disponen de 15 hectómetros cúbicos menos que en la misma fecha del año anterior y de 120 menos que la media que suelen almacenar en esta época (314 hectómetros cúbicos).
Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 17% de su capacidad total.
En España
En el conjunto de España, la reserva hídrica almacena 29.745 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 53,1% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Esto supone 595 hm3 menos que la semana pasada, o lo que es lo mismo, el 1,1% de la capacidad total de los embalses.
En comparación, los embalses están 5,7 puntos por arriba que el año pasado por estas fechas, cuando almacenaban 26.608 hm3. En este marco, el Segura sigue siendo la cuenca que almacena menos agua y está al 17% de su capacidad.
Esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han sido prácticamente nulas en la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Tortosa, que ha registrado 205,8 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente mediterránea está al 49,7% y la atlántica, al 54,2%.
Las cuencas por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (68,5%), el Cantábrico Occidental (60,6%), el Miño-Sil (59,9%), las cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (55,2%), el Tajo (59,7%), el Guadiana (57,9%), el Tinto, Odiel y Piedras (65,1%), el Ebro (53,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (74%).
Por el contrario, están por debajo de la mitad de su capacidad Galicia Costa (42,4%), Guadalete-Barbate (41,7%), el Guadalquivir (41,5%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (44,6%), el Júcar (49,3%) y el Segura, al final de la lista al estar al 17%.
- Un gran Obramat se instala en Churra junto a los centros comerciales
- Multa para dos mujeres que se enzarzaron en una salvaje pelea por un hombre en Cartagena
- Declaran como no apta el agua del grifo en varios municipios del Campo de Cartagena y en varias pedanías de Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- Apalea a un hombre y lo deja tirado en una calle de Caravaca: la víctima necesita cuatro operaciones para sobrevivir
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- Muere un ciclista de 72 años atropellado por un coche entre Santomera y Cobatillas
- Activan la alerta amarilla por lluvias y tormentas este lunes en varias zonas de la Región