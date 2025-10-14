Corte total de agua en San Pedro, San Javier y Los Alcázares por la infiltración de barro en el canal del Taibilla

Los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y San Javier han comunicado que la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) ha procedido al corte total del suministro del agua en sus municipios, algo que durará, en el caso de este último 24 horas, y sin determinar en el resto. Este corte, debido a las tareas de vaciado y limpieza de depósitos después de que hubiera una infiltración de barro en el canal de abastecimiento de la MCT tras el paso de la dana Alice por la Región de Murcia, también afecta a Dolores de Pacheco, en el término municipal de Torre Pacheco.

En el municipio de Murcia las pedanías de Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses tienen agua potable, aunque es posible que sufran cortes debido a las obras, según ha indicado Aguas de Murcia. Por tanto, la cuba de agua no irá hoy a Avileses, y sí se trasladará a Gea y Truyols y Sucina que permanecen sin agua.

Suministro de aguas y duchas por municipios

En San Javier, de 9.00 a 20.00, excepto durante los periodos de carga, las cubas se encuentran en el aparcamiento de los juzgados, en la calle Enrique Granados; a la explanada Centramirsa, en la avenida Centramirsa de El Mirador; en la zona del mercado de Santiago de la Ribera, en el cruce de la avenida Federico Guirao con la avenida Patrulla Águila; en el parking del Centro Cívico de La Roda; y en el Centro Cívico de Pozo Aledo, a partir de las 16.00 hroas.

También en La Manga del Mar Menor se puede conseguir agua junto a la plaza Bohemia, en la avenida Gran Vía con la calle Isla del Ciervo, a través de grifos conectados a la red de Cartagena que no se ha visto afectada y que están disponibles las 24 horas.

En esta zona, tras las últimas analíticas, se ha anunciado que el agua del grifo sí se puede utilizar para higiene personal y para limpieza, pero no para beber ni preparar alimentos.

Las personas con movilidad reducida o en situación de vulnerabilidad social que no puedan desplazarse pueden contactar con Emergencias en el 968 570880.

En San Pedro del Pinatar, los puntos de distribución del agua están ubicados en la explanada de Lo Pagán, de 8.00 a 20.00 horas; en el recinto ferial, de 10.00 a 20.00 horas, y en el polideportivo de 12.00 a 20.00 horas. Además, hay dos puntos de agua potable permanente en la carretera de El Mojón en el lado de Pilar de la Horadada.

También hay cubas móviles en el aparcamiento frente al Parque de Bomberos en Los Sáez, de 13.00 a 14.30 horas; en avenida Santiago, en dirección Loma de Arriba, en Loma de Arriba, de 15.00 a 16.30; en el parque junto al centro de ocio en calle Emilio Díez de Revenga, en Nuevo San Pedro-Villa Alegría, de 17.00 a 18.30 horas; y en el aparcamiento junto al IES Dos Mares, en Los Peñascos-Los Cuarteros, de 19.00 a 20.30.

Además, en el polideportivo de Pilar de la Horadada está disponible un servicio de ducha y vestuario de 7.00 a 23.59 horas durante el día de hoy. Asimismo, las personas vulnerables pueden contactar con Protección Civil en el '968 188 092'.

En Torre Pacheco las cubas están, en horario de 9.00 a 20.00 horas, en los Centros Cívicos de San Cayetano y Dolores de Pacheco; en la plaza Iglesia de Roldán; en la plaza Iglesia de El Jimenado y en la urbanización Saorines de Roldán.

El polideportivo José Antonio García Tatono permanece abierto para el aseo personal de los vecinos afectados de 7.00 a 23.59 horas. El Ayuntamiento ha indicado que el servicio de agua no potable ha sido restablecido en Roldán, Balsicas y Dolores de Pacheco.

En el municipio de Los Alcázares de 9.00 a 20.00 horas las cubas de agua potable se encuentran en la puerta del Ayuntamiento, en la plaza Miguel de Cervantes de Los Narejos y otra en Las Lomas del Rame. También están disponibles las duchas del pabellón Juan Sáez de El Algar, cedidas por el Ayuntamiento de Cartagena, en horario de 9.00 a 22.00 horas.

Aguas de Murcia ha habilitado el abastecimiento de agua potable a la población afectada a través de cubas para el agua de boca hasta que se normalice el servicio de 9.00 horas a 20.00 horas en el paseo del Cementerio, en las pedanías de Sucina; y junto al Centro Municipal de Gea y Truyols.

En Cartagena, puesto que en Bahía Bella su red de abastecimiento depende de las conducciones de Los Alcázares afectadas la concesionaria municipal de agua Hidrogea tiene desplegada una cuba de abastecimiento de agua potable gratuita para la población que estará en funcionamiento de 9.00 a 14.00 horas, en la zona de los buzones postales de Bahía Bella.