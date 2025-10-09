El tiempo
La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunidad Valenciana
Advierte de que se pueden alcanzar acumulados de más de 180 l/m2 en doce horas
Marga Vázquez
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana viernes, 10 de octubre, la alerta roja por peligro de lluvias muy fuertes y/o torrenciales en el litoral sur de Alicante. La situación de máxima alerta meteorológica avisa a la población por riesgo real de que se alcancen acumulados de precipitaciones de más de 180 l/m2 en doce horas.
La situación meteorológica, indica la Aemet, "será muy adversa los próximos días", al tiempo que incide en que "el riesgo" será "extremo".
Según la Aemet, la zona más afectada por estas fortísimas lluvias provocadas por la acción de la dana Alice será la mitad sur del litoral más meriodional de la costa alicantina, concretamente las comarcas de "la Vega Baja y el Baix Vinalopó". Muy cerca de esas zonas se encuentra ubicada una de las áreas más pobladas de la provincia, puesto que es allí donde está enclavada la ciudad de Alicante y otras urbes de gran importancia como Elx o Sant Vicent del Raspeig, entre otros municipios.
La alerta roja entrará en vigor a las 10.00 horas de mañana viernes y se extinguirá en principio a medianoche.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de cinco horas sonando el 'Cumpleaños feliz' de madrugada en un colegio de Murcia
- La explotación laboral se paga cara: multa de 30.000 euros a una ETT por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura
- Abandona en el centro de salud de Los Dolores de Cartagena a una mujer tras agredirla sexualmente
- La Región se prepara para la DANA Alice con lluvias y tormentas en toda la Región
- Investigan a dos empresarios de Puerto Lumbreras por la sustracción ilegal de más de 50 millones de litros de agua
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Muy grave un hombre al explotar una furgoneta llena de botellas de ácido en una calle de Alcantarilla
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro