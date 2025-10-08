Ley ELA
El Gobierno aprobará "en unos días" una generación de crédito para financiar la ley de enfermos de ELA
El PP ha acusado al Ejecutivo de "engañar" a los pacientes al prometerles que la ley aprobada en octubre de 2024 tendría financiación
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo llevará en "unos días" al Congreso de los Diputados la "generación de crédito" para financiar la ley de enfermos de ELA.
Montero ha hecho este anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, cuando la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha acusado al Ejecutivo de "engañar" a los enfermos de ELA al prometerles que la ley aprobada en octubre de 2024 tendría financiación.
"Usted es la vicepresidenta que, sin tener presupuestos en tres años, ha movido miles y miles de millones de euros y no ha encontrado 230 millones para la ELA. Es imposible explicárselo a los pacientes, a las familias, a la gente en la calle, es incomprensible", ha dicho.
En su respuesta, Montero ha acusado al PP se "utilizar a los enfermos de ELA" y ha anunciado la próxima aprobación de crédito.
"A ver qué vota el PP cuando traigamos a este Parlamento la generación de crédito dentro de unos días para poder atender esas necesidades", ha señalado.
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Activan la alerta por lluvias y tormentas el jueves en toda la Región
- San Pedro del Pinatar contará con 11 millones de euros para transformar el municipio
- Secuestra en su casa de Murcia al hombre al que alquiló la plaza de garaje: 'Tú hoy vas a morir
- ¿Qué hay que hacer para ser extra en la película de Hollywood que se rodará en Murcia?
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región