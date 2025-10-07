Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 7 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 7 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 24, 39, 42, 43 y 48 y las estrellas 05 y 08.
El código del Millón ha sido el TPF56902.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
- El joven que tiroteó a los porteros que no le dejaron entrar a una discoteca de Alcantarilla por ir en chándal, libre
- Una joven, al hospital por un golpe en la cabeza durante una riña multitudinaria en Molina de Segura
- El Bono Turístico con el que se paga la mitad en 71 hoteles llega el miércoles
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Dudas sobre la formación de los dos conservadores del ARQVA de Cartagena