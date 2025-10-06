Calasparra programa un festival con toreros murcianos como cierre de temporada

La empresa Chipé Producciones, que dirige Pedro Pérez Chicote, y el Ayuntamiento de Calasparra han programado un cierre de temporada especial en esta localidad con la celebración de un festival protagonizado por toreros murcianos, tres de ellos calasparreños.

La cita tendrá lugar el próximo 11 de octubre con un cartel integrado por los matadores de toros Emilio Serna, Antonio Puerta y Filiberto (de Calasparra) y los novilleros sin picadores calasparreños Salvador Ruiz ‘El Marqués’ y Jesús Montiel.

Se lidiarán tres novillos del Marqués de Domecq para los matadores de toros y dos de Dámaso González para los novilleros

El festejo dará comienzo a las 17.30.

La venta de estadas estará habilitada a partir del 6 de octubre en el kiosco de La Corredera y el mismo día de la corrida el horario de tarde en la plaza de toros. Los precios son económicos, con el tendido general a 25 euros. El teléfono de reservas es 618606680.

Encuentro con los toreros

El pasado martes tuvo lugar un bonito encuentro de los Toreros anunciados para el próximo Festival Taurino del 11 de octubre, que pondrá el broche de oro a la temporada taurina en Calasparra. El acto fue presidido por la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, y reunió a aficionados, profesionales del toreo y representantes de la organización.

Durante el coloquio, de ambiente distendido, participaron tres de los toreros acartelados para el festival: Emilio Serna, Antonio Puerta y el joven novillero local Jesús Montiel. Desde la Mesa de Trabajo intervinieron también el presidente de honor del Club Taurino de Calasparra, Paco García, y Pedro Pérez “Chicote”, en representación de la empresa organizadora Chipe Producciones.

Para Emilio Serna y Antonio Puerta, fue un emotivo reencuentro con la localidad, donde rememoraron sus inicios y las inolvidables tardes de feria en la centenaria plaza de toros de La Caverina. Los tres toreros expresaron la ilusión con la que afrontan el compromiso del próximo 11 de octubre, una cita muy esperada por la afición calasparreña.

El matador Filiberto, también anunciado en el cartel, no pudo asistir al acto, aunque hizo llegar un emotivo vídeo en el que agradecía el apoyo de la afición y manifestaba su entusiasmo por volver a vestirse de luces en su tierra natal. Tampoco pudo estar presente el novillero local Salvador Ruiz “El Marqués”, debido a compromisos en Ciudad Real, aunque sus abuelos asistieron en su nombre.

Los toreros agradecieron públicamente tanto al Ayuntamiento de Calasparra como a la empresa organizadora su firme apuesta por mantener viva la tradición taurina en la localidad

Cabe destacar que, durante la presente temporada, doce profesionales murcianos han tenido la oportunidad de actuar en Calasparra, confirmando así el compromiso del municipio con la promoción y el fomento de la tauromaquia regional.