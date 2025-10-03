Reino Unido
Sarah Mullally, primera mujer nombrada arzobispo de Canterbury y líder de la Iglesia anglicana
EFE
Londres
La obispa Sarah Mullally fue elegida este viernes como la primera mujer en la historia en asumir los cargos de arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y primada de la comunión anglicana, que reúne a unos 95 millones de creyentes estimados en 165 países del mundo.
Mullally, que será oficialmente confirmada en el puesto en enero, sustituirá a Justin Welby, que anunció su dimisión en noviembre de 2024 tras críticas por su gestión de un caso de abusos sexuales a menores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Nadie quiere limpiar el parking de Abenarabi en Murcia
- Estos son los festivos de octubre en la Región de Murcia
- Fallece Francisco Briones, director de RTVE en Murcia
- Muere una mujer de 56 años al caer su coche desde el viaducto de la A-7 en Javalí Nuevo
- Estos son los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia
- Así es el parking mejor valorado de Murcia: 'No hay aparcamiento céntrico en Murcia más barato
- Investigados dos agricultores por transformar más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
- Un esqueleto de 20 años y 15 plantas que domina el 'skyline' de Murcia: así fue el último intento de hotel de 5 estrellas antes del Arco de San Juan