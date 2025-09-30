Incendios forestales
El incendio del Pico del Lobo de Guadalajara sigue en nivel 1 y continúan las labores de extinción
Se han incorporado los medios aéreos y cerca de 120 efectivos de bomberos forestales con 20 medios terrestres
EFE
Cuatro medios aéreos y veinte terrestres trabajan en las labores de extinción del incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara, que este martes llega a su décimo día.
Según ha informado el Infocam en la red X, a las 8:30 horas de esta mañana se han incorporado los medios aéreos y cerca de 120 efectivos de bomberos forestales con 20 medios terrestres, entre ellos del Ministerio así como de Castilla y León, además de Castilla-La Mancha.
Este lunes por la tarde el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, informó de la decisión de bajar a nivel 1 el incendio debido, principalmente, a la mejora de la meteorología y a que el perímetro está, en general, frío y solo persisten algunos puntos calientes que se han seguido rematando con medios aéreos, brigadas terrestres y autobombas.
Se mantiene la situación operativa de nivel 1 y sigue cerrada la carretera GU-187 y el camino de acceso al Puerto de la Quesera.
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- El exhuracán Gabrielle llegará este lunes a la Región con alertas amarilla y naranja por tormentas
- Estas son las carreteras cortadas este lunes en Murcia por el temporal
- A Miguel Induráin le ‘roban’ la bici
- Solvia saca a la venta pisos a estrenar en la Región de Murcia desde 59.000€ y con piscina
- Adiós a la lejía: el limpiador hecho en Murcia con oxígeno activo que deja tu casa como nueva por menos de 2 euros