Capturan y monitorizan a dos osos pardos en León tras registrarse ataques a cuadras de ganado

Desde hace unos años, los habitantes del Alto Sil leonés viven con preocupación la entrada de osos pardos a sus pueblos, por cuyas calles demabulan en busca de comida, ya sean sean manzanas o cerezas, como cualquier cosa que puedan encontrar en los contenedores. En los últimos días, los incidentes han ido a más, ya que en la localidad de Caboalles de Abajo se han registrado ataques de oso a ovejas y cabras en el interior de cuadras y zonas próximas a viviendas.

Es por ello que agentes medioambientales y la Patrulla Oso de la Fundación del Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León han conseguido durante este fin de semana capturar y equipar con emisor GPS a dos ejemplares de oso pardo en las proximidades de esa localidad.

Con la captura de estos dos osos, según explican desde la Junta, se podrá "monitorizar sus movimientos en tiempo real" y aplicar, en su caso, las medidas aversivas definidas en el protocolo de intervención de osos en la cordillera Cantábrica aprobado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Estas medidas, que incluyen la emisión de sonidos con cornetas o silbatos, sirven para cambiar la habituación y el comportamiento de los osos, evitando así su presencia en los entornos urbanos.

Nueve ejemplares de osos monitorizados

Los agentes también han recogido muestras de pelo tanto de las cuadras atacadas como de los ejemplares capturados, para su análisis genético, lo que permitirá comprobar si se corresponden estos osos con los diferentes ataques observados.

Además de estas dos capturas, durante este último verano la Junta ha instalado las trampas para la captura de osos en 20 localizaciones de Alto Sil, cuatro en la Montaña Palentina y dis en Zamora, habiendo conseguido equipar con emisores GPS a un total de nueve ejemplares de oso, y alcanzando ya las 30 capturas desde que la Junta inició el programa.

Junto con la captura y seguimiento GPS de osos, la Junta ha desarrollado este verano actuaciones de condicionamiento aversivo en varias localidades de Laciana y Alto Sil en incursiones de osos a huertos y frutales.

Cesión de pastores eléctricos

Las medidas preventivas también se han reforzado mediante la cesión temporal de pastores eléctricos a vecinos y ganaderos para proteger huertas, colmenares y cuadras, habiendo entregado hasta la fecha 15 pastores eléctricos en la provincia de León, cuatro en la Montaña Palentina, cinco en Burgos y siete en Zamora.

La Junta ha colocado protectores en los contenedores de basura de pueblos de León para evitar que los osos busquen comida en su interior

Adicionalmente, se han instalado ya cubrecontenedores de basura en zonas prioritarias de Laciana y Alto Sil, y en las próximas semanas se extenderán al resto de municipios con presencia de oso en las proximidades de los núcleos de población.

Desde la Junta de Castilla y León recuerdan que en el caso de obsevar un ejemplar de oso pardo en zonas urbanas o periurbanas, den aviso inmediato al teléfono de emergencias 112 para dar traslado al personal especializado de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que, a la mayor brevedad, atenderá la situación.

Estos avisos tempranos, recuerdan desde la Junta, permiten reducir drásticamente el problema de la presencia de los osos en los entornos urbanos, por lo que se solicita para ello la colaboración ciudadana.