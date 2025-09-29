El Rey suspende su visita a Valencia para la apertura del curso universitario por la alerta de lluvias en la región

La alerta por lluvias, aunque tiene calificacion de naranja para este martes en Valencia, y ya no roja como el lunes, ha obligado a posponer la celebración del acto de apertura del curso universitario español que iba a celebrarse desde las 11.30 de la mañana en la Universitat de Valencia. Así lo confirman fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. De momento, no hay fecha para la celebración futura de este acto, aunque aseguran que no se ha cancelado sino simplemente pospuesto.

Con motivo de este acto protocolario, que solo en una ocasión anterior, en 2018, se celebró en Valencia, el monarca realizará, cuando se tenga clara la fecha, su novena visita a la provincia desde la dana del pasado 29 de octubre. La apertura oficial de curso en las universidades españolas se celebrará en la UV a causa de la celebración de su 525 aniversario. "Está suspendida la celebración de mañana, pero aplazada, porque buscaremos una nueva fecha", ha destacado la ministra de Ciencia, Diana Mortant. "Si le hemos pedido a la gente que no haga desplazamientos, los rectores de toda España se tenían que desplazar aquí hoy. No tendría sentido estar encerrados en el Paraninfo cuando debíamos estar atendiendo la emergencia", ha añadido.

En el Paraninfo de la UV

En concreto, estaba planeado que el evento tuviera lugar en el Paraninfo del Centro Cultural La Nau de la Universitat de Valencia, que se había cerrado desde hacía unos días para preparar el espacio. Iba a comenzar a las 11.30 horas de la mañana, y lo iba a presidir el rey Felipe VI. Se esperaba en el acto la asistencia de la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, además del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Al ser un acto nacional, iban a asistir representantes de las universidades nacionales y de la Comunitat Valenciana, entre ellos, como es lógico, la rectora de la UV, Mavi Mestre.

Octava visita

Cuando se celebre el acto, si cuenta con la presencia del rey, será la octava ocasión en la que el monarca, solo o acompañado de algún otro miembro de la Familia Real, visita la provincia de Valencia después de la dana del pasado 29 de octubre. En la memoria de la zona cero ha quedado su primera visita, el 3 de noviembre, a las calles de Paiporta, todavía llenas de barro y agua de la riada. Aquella ocasión acabó con lanzamiento de barro a la comitiva formada por los monarcas, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El episodio acabó por suspender el resto de la visita.

El rey en su primera visita a Paiporta, donde le lanzaron barro / Germán Caballero / Axel Álvarez

Poco después, el 12 de noviembre, el rey acudió en solitario a conocer el dispositivo de emergencia: fue a la base “Jaime I” (Bétera), al Puesto de Mando de la UME, al buque “Galicia” en el Puerto de Valencia y a la base logística en Feria Valencia. Allí trasladó mensajes de coordinación y “presencia constante” durante la emergencia. Una semana más tarde, fue con la reina a Utiel y a Chiva, a comprobar in situ los efectos de la dana que aún tenían calles, puentes y barrancos sumidos en el lodo.

Funeral en la Catedral y visita a l'Albufera

El cuarto viaje a Valencia del rey fue con motivo del funeral en la Catedral por las víctimas de la dana. Fue el 9 de diciembre. El 22 de ese mismo mes, los reyes y sus hijas visitaron sin anunciarlo Catarroja, Alaquàs y Picanya y hasta comieron en un restaurante en El Palmar tras un baño de masas en el mercado municipal de Catarroja y recorridos por calles reabiertas.

Los reyes entran a la Catedral de Valencia minutos antes de empezar el funeral por las víctimas de la DANA. / EP

En 2025, el 12 de marzo los Reyes mantuvieron dos reuniones de trabajo en la sede de la CEV con organizaciones empresariales y entidades sociales (Cruz Roja, Cáritas, CERMI, ONCE, entre otras) para hacer un seguimiento de la recuperación y la atención a afectados. Además, el día de San José y de la cremà, el 19 de marzo, el monarca asistió a las fallas en Torrent.