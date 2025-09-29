Un ingeniero español consigue que la OTAN financie sus satélites: "Han visto la oportunidad de avanzarnos"

En una coyuntura como la actual, cuando la industria de Defensa está más en boga que nunca, que una organización como la OTAN ponga los ojos en una startup española es para estar orgulloso. Pues en esta situación se encuentra Kreios Space, empresa fundada por Francisco Boira, natural de Cabanes (Castellón), y otros cinco compañeros, que ha cerrado una ronda de financiación de 8 millones de euros, considerada la mayor en Europa dentro de los satélites VLEO (Very Low Earth Orbit, órbita terrestre muy baja).

La operación ha estado liderada por el Fondo de Innovación de la OTAN, siendo además su primera inversión en España. En la ronda también han participado otros inversores especializados y supone un espaldarazo definitivo para un proyecto pionero que se sitúa como un actor clave en la nueva carrera espacial. "La inversión de la OTAN es una muy buena noticia por el sentido estratégico que conlleva", asume Boira, que tiene claro cuáles son los próximos pasos a seguir: "Ahora ya podemos lanzar la tecnología a la órbita y depende de nosotros los resultados".

Los satélites de Kreios Space cuentan con un buen número de funcionalidades únicas, pues son los únicos que pueden orbitar a altitudes muy bajas gracias a un sistema de propulsión eléctrica por aire respirado que abarata costes, mejora el rendimiento y refuerza la autonomía estratégica en el espacio.

"La mayoría de satélites operan a 500 kilómetros y los nuestros a 200, siendo así muy beneficiosos para la observación terrestre o para las telecomunicaciones", afirma el castellonense, que añade lo siguiente: "Al estar más cerca de la superficie puedes verlo todo a más detalle, presentando un impacto directo en agricultura, prevención de incendios, control de infraestructuras críticas… En cuanto a las telecomunicaciones, al estar más cerca puedes hacer que la señal llegue más fuerte, pudiéndola incluso captar directamente con teléfono móvil sin necesidad de un equipo externo".

Francisco Boira (d), junto a los cinco socios con los que fundó la empresa. / Mediterráneo

Esta última característica podría ser especialmente importante "en situaciones de emergencia como fue la dana, cuando las poblaciones afectadas se quedaron sin Internet, durante el reciente apagón o en un conflicto armado". Y es que con la tecnología de Kreios Space "podrías conectarte en medio del océano o en pleno desierto. La OTAN ha visto la oportunidad de avanzarnos y liderar un nicho que es clave y lo será aún más como estamos viendo en Ucrania".

La empresa que dirige Francisco Boira, que actualmente cuenta ya con un equipo de 17 empleados, está asentada en Vigo "por el apoyo de la Xunta de Galicia, que está siendo muy importante", y no se plantea mudarse de España por más que "en otros países hacer lo que hacemos podría ser más fácil, pero están cambiando un poco las cosas y vamos en buena dirección para frenar la fuga de talento. Aquí tenemos además más calidad de vida que en cualquier otro país y estamos con la gente que más queremos".