Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 28 de septiembre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 28 de septiembre de 2025 es: 23, 33, 35, 38 y 46, siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Alerta agrícola en la Región por la expansión de una maleza invasora
- Un cita por internet acaba en secuestro: un vecino de Lorca, hallado atado, golpeado y abandonado en Totana
- Mi ciudad eras tú
- Baby boom' murciano en las redes
- Una gasolinera y un local de comida rápida, primeras licencias concedidas en Las Dunas en Cartagena
- Cita imprescindible para los amantes del rock y el heavy metal en Molina
- La semana comenzará con tormentas en la Región de Murcia
- Un diagnóstico con 9 soluciones para salvar el Mar Menor: bajar el acuífero y aplicar la Ley de Aguas