"Es el día con el que sueña todo chaval que aspira a parecerse a los superhéroes del albero"

José María Trigueros vivirá hoy la gran tarde con la que sueña cualquier novillero. Se vestirá de luces para convertirse en torero. En el antiquísimo ritual donde el toricanto recibirá los trastos de manos de su padrino, una gran figura del toreo como es el francés Sebastián Castella, matador veterano con una espectacular trayectoria en la que atesora seis ‘puertas grandes’ de Las Ventas. Como testigo de la ceremonia estará un torero joven de enorme proyección como Tomás Rufo, quien ya conoce las mieles del triunfo, con salidas a hombros por la Puerta del Príncipe de Sevilla y Madrid.

La cita será en la plaza de Las Eras de Abarán, coincidiendo con la celebración de la festividad de San Cosme y San Damián, patrones del municipio. Para la ocasión, se ha reseñado un encierro de Buenavista, ganadería de garantías. La corrida dará comienzo a las cinco y media de la tarde.

Llega un momento clave y muy esperado en su carrera.

El día con el que sueña todo chaval que aspira a parecerse algún día a los superhéroes que ve en el albero. Y más aún cuando faltan muy pocas horas para que ese sueño se haga realidad. Son muchas las sensaciones que uno tiene dentro del cuerpo, es difícil de describir.

¿Cómo se fragua su alternativa?

El año pasado ya tuve un primer contacto con el empresario de Abarán para ver si encajaba hacer una corrida mixta. Finalmente la empresa tiró por otro sitio en la composición del cartel y no se terminó de cerrar, pero este año contactamos otra vez con ellos porque la idea que tenía era tomar la alternativa este otoño. Tras una reunión que mantuvimos en Madrid, lo vimos interesante ambas partes y tras el ofrecerme el cartel tan bonito que han preparado, junto a dos figuras del toreo, y con esa ganadería, no dudé ni un minuto en aceptar la oferta.

Tendrá a Castella como padrino y a Tomás Rufo como testigo.

Dos referentes en la máxima extensión de la palabra. Siempre he admirado mucho al maestro Castella por ser el torero francés más importante de la historia, además de una de las principales figuras del toreo a nivel internacional; siempre ha estado en el top 5. Desde pequeño, siempre que lo he visto en la plaza, he soñado con un día poder estar acartelado junto a él. Y Tomás Rufo es un torero joven, quizás uno de los que más proyección tiene en este momento, con ‘puertas grandes’ en la Maestranza de Sevilla y en Las Ventas, en Madrid; sus actuaciones este año se cuentan por triunfos. Es un auténtico privilegio que mi entrada en el escalafón mayor del toreo sea de la mano de dos toreros tan grandiosos y de esa categoría. Será un privilegio, a la hora de hacer el paseíllo, mirar para los lados y poder verlos a los dos.

Y en un encierro de Buenavista.

La gente me está hablando muy bien de la ganadería, ojalá responda. Es un hierro con encaste puro Juan Pedro Domecq, que además tiene un puntito de motor y de chispa, donde las corridas que ha echado este año, tanto en Bayona como en el resto de los sitios, se están moviendo muy bien y están propiciando, no solo el interés de cara a los toreros, sino también de cara al aficionado. Ojalá que en Abarán se junten todos esos componentes para que se dé una gran tarde de toros.

Toma la alternativa en Abarán, un municipio con una impronta taurina muy importante.

Hay una expectación brutal desde el día de la tradicional pegada de carteles. La afición se ha volcado. Además, se trata de una plaza de toros muy importante dentro de la Región de Murcia, y muy cómoda para todos los asistentes, con esos tendidos que le dan un encanto especial. Y luego el de Abarán es un público al que le gusta el buen toreo. Ojalá les podamos ofrecer una gran tarde de toros.

Sus dos últimas actuaciones como novillero -en Peralta y Miranda del Castañar- fueron dos triunfos.

Sí. Fueron dos novilladas de mucho peso. Es cierto que en mi carrera de novillero no he toreado todo lo que me hubiera gustado; ha sido una carrera extensa en cuanto años, desde que debuté con picadores, pero no en número de festejos. El año que más toreé fue el de mi presentación en Las Ventas, donde me pidieron una oreja; eso me abrió las puertas de ferias importantes como Cadalso de los Vidrios, el Judión de Oro -del que fui triunfador-, Calasparra, Olmedo, Peralta y otras ferias que son referencia para el mundo de la novillería. Este último año es verdad que he toreado menos por la lesión que tuve en mayo en Alcantarilla, de la cual ya estoy recuperado, pero el cuerpo ya me pedía dar el paso al escalafón superior, y en estas dos últimas actuaciones así lo he sentido.

Vimos llenos rotundos en esos festejos celebrados en Alcantarilla. Su gente también estará el sábado apoyándole desde los tendidos de la plaza de Las Eras.

Al final es un día muy especial y señalado. La gente que desde el primer momento de mi carrera, desde que debuté de luces -precisamente en Abarán-, ha estado ahí apoyándome no se perderán esta cita. Mi peña taurina y las festeras de Alcantarilla y mi pueblo están volcados, con la ilusión y el tinte histórico que le da a esta cita el que no haya habido nunca un torero de alternativa en la historia de Javalí. Todo el mundo está con mucha ilusión, empujando para que salgan las cosas y pueda empezar un nuevo camino en el que a buen seguro me van a seguir acompañando. Estoy muy agradecido de saber que cuando vaya a salir a la plaza y mire a los tendidos voy a ver a la gente que siempre ha estado a mi lado.

Una de esas personas, que le acompaña siempre hecho un manojo de nervios, es su padre, ¿cómo está viviendo este día?

Muy nervioso, evidentemente, pero a la vez muy contento e ilusionado. El día en el que yo decidí ser torero, él me transmitió que me iba a apoyar en cualquier decisión que yo tomase, y que solo me iba a pedir que luchase por conseguirlo y ser el mejor. Él, de ver que poco a poco he ido cumpliendo metas en la profesión y de que por fin ha llegado el momento de dar el gran paso, solo puede estar muy feliz. El otro día comentábamos que de todos los alumnos con los que entré en la Escuela Taurina de Murcia, cerca de ochenta compañeros, ni uno solo ha conseguido tomar la alternativa. Así que está nervioso por las circunstancias, pero muy contento de ver que voy a poder cumplir la promesa que le hice.

¿Cómo decide ser torero?

Pues no he tenido ningún familiar que se haya dedicado al mundo del toro; tampoco con una afición muy grande. Pero sí que, como público, mi padre y mi madre asistían a la plaza de toros al menos una vez al año, por el Festival del Cáncer o a alguna corrida de la Feria de Septiembre de Murcia, y yo los solía acompañar. Tengo una foto en la plaza con dos años y recuerdos de cómo me impactaba ese mundo: de lo que acontece en el ruedo, que es algo extraordinario, y de lo que consigue el torero con su verdad y jugándose la vida. Me doy cuenta a una edad muy temprana de que no hay nada que me llame la atención tanto como esto, y voy creciendo, decido comulgar vestido de corto y ya, con quince años, me dejan apuntarme a la Escuela Taurina. Y poco a poco he ido dando pequeños pasos hasta el día de hoy. Mi madre dice que una de mis primeras palabras fue un «¡olé!».