El simulacro volcánico pone a Tenerife en semáforo rojo

El semáforo volcánico alcanza este viernes el nivel rojo ante una erupción inminente en Tenerife. Esa es la situación en la que se desarrolla hoy el simulacro volcánico en el municipio de Garachico en el que la isla prueba su capacidad de respuesta ante una eventual situación de emergencia de este tipo evaluando los protocolos de actuación, que incluyen evacuación, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional y comunicación con la ciudadanía e involucra a instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a la población de los municipios afectados. Una de las pruebas afectará al sistema ES-Alert, la herramienta oficial de comunicación de emergencias que permite enviar mensajes directos a los teléfonos móviles de la población afectada. Su objetivo es informar de manera inmediata sobre evacuaciones, confinamientos u otras incidencias de seguridad, garantizando que los ciudadanos reciban instrucciones claras y oportunas.

Por ello, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 emitirá varios mensajes de alerta ciudadana entre las 9:00 y las 13:00 horas –para toda la Isla se calcula que será a las 9:20– que se recibirán en los teléfonos móviles, por lo que las personas pueden recibirlo en el momento del envío o al entrar en zona de cobertura de su operadora telefónica. Si su teléfono está apagado o en modo avión no recibirá el denominado ES-Alert.

Alerta en el móvil

En Garachico se procederá a la evacuación del Muelle Viejo, por lo que se advierte a la población de que los avisos de inicio y fin de evacuación pueden llegar también a Icod de Los Vinos, La Guancha, Los Silos, El Tanque, Buenavista del Norte y, ocasionalmente, San Juan de La Rambla y Los Realejos. El mensaje de aviso de inicio y fin de confinamiento para el municipio de El Tanque también podría llegar a Los Silos, Garachico, Icod de Los Vinos y, de forma ocasional, a Los Realejos y Buenavista del Norte.

Aunque la prueba se realiza en Tenerife, debido al alcance de las antenas de telefonía móvil, el aviso de erupción previsto para las 9:20 horas para toda la Isla, también podría recibirse en zonas de Gran Canaria y La Gomera, no así en Fuerteventura y La Palma donde, aunque con baja probabilidad, podría darse algún caso. Además, las embarcaciones que estén de paso cerca del litoral de Tenerife también podrán recibirlo.

Un gran dispositivo

Más de mil personas participan hoy en el simulacro volcánico con el que culminará una semana de actividades. Una de las novedades previstas para hoy es el uso de una herramienta para mejorar la protección de la población y la toma de decisiones en situaciones de riesgo. Permite acceder a información de carácter relevante en situaciones de emergencia como datos poblaciones, censos, lugares de interés y ubicaciones de emergencia, puntos de encuentro o información de susceptible vulnerabilidad. Esta aplicación otorga por primera vez la posibilidad de tomar decisiones desde el ámbito insular con datos en tiempo real. Se complementa con un Cuadro de Mandos operativo, que actúa como un panel que muestra en tiempo real datos esenciales para emergencias (población, infraestructuras, redes de agua y electricidad, carreteras, zonas turísticas, etc.). Sirve para priorizar decisiones durante el simulacro.

Siete horas

El simulacro se desarrollará desde las 7:00 hasta las 14:00 horas e incluirá la evacuación de unas 200 personas que forman la población del Muelle Viejo de Garachico, convertido en uno de los cinco escenarios de esta actividad que contará con 13 ejercicios e incidencias a las que los efectivos implicados deberán hacer frente de manera imprevista.

Las autoridades hacen mucho hincapié en que la población sea consciente de que se trata de un simulacro y que, aunque el propósito es darle la mayor verosimilitud, no debe alarmar. De hecho, durante la presentación de esta iniciativa el director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó que "ahora mismo no vemos un cambio en el estado de actividad volcánica de Tenerife a corto o medio plazo, pero al final es un tema de probabilidad. Son procesos muy lentos y no parece que haya un cambio en esa tendencia".