Test
¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana
Redacción
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra
- ¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?
- Pepe Buitrago, cabañuelo de Mula: 'Entre el 17 y 25 de octubre pueden producirse lluvias torrenciales
- Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica: devolución automática y entradas gratis en compensación
- Autorizan la tala de pinos centenarios en Santiago de la Ribera pese a la indignación vecinal
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región: artesanía, vino, música clásica y un festival 'slow
- Harán diques en El Valle para reducir los arrastres al Mar Menor
- Un circo más propio de una película Disney que de la antigua Roma