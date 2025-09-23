Uno de cada cinco muertos en accidente de tráfico son peatones

En los últimos 10 años en España se han registrado 3.500 peatones muertos en accidentes de tráfico y otros 130.000 que resultaron heridos de diversa consideración, de los cuales más de 17.000 requirieron de hospitalización. Según el estudio 'Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)' de la Fundación Línea Directa en esta década se contabilizaron 124.000 siniestros con peatones implicados. Del total de fallecidos en accidentes de tráfico el 20% son peatones, uno de cada cinco.

El estudio remarca que en el 72% de los siniestros con peatones implicados, la persona no cometía ninguna infracción. Con respecto al tipo de vía, el 14% de los accidentes se registraron en carreteras, mientras que en los siniestros ocurridos en zonas urbanas, que constituyen el 86%, En las ciudades y pueblos la letalidad en el atropello se multiplica por ocho por la velocidad del vehículo.

Los atropellos son el principal motivo de muerte de los peatones en ciudad, con un 42%, mientras que siete de cada 10 siniestros los protagonizan turismos. Los accidentes suelen ocurrir con mayor frecuencia entre semana, durante el día y entre los meses de octubre y diciembre.

Pese a esto, el 41% los peatones fallecidos habían consumido drogas, alcohol o psicofármacos, lo que aumenta capacidad de reacción y agrava el riesgo de accidente.

Las infracciones más frecuentes por parte de los viandantes son: cruzar fuera del paso de peatones (16%), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (5%) y no respetar los semáforos (4%). Además, la proliferación de carriles bicis y el aumento de patinetes hacen que se incremente el riesgo a ser atropellado.

Caminar con auriculares

Para los responsables del estudio, cada vez más se encuentra el llamado “peatón tecnológico”, que son jóvenes de 18 a 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan por zonas universitarias o de ocio, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente.

La directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, remarca que "todos, en algún momento, somos peatones, el colectivo más numeroso en el ámbito de la seguridad vial y también el más vulnerable" y por eso hace un llamamiento a la prudencia además de recordar que "es esencial que los conductores extremen la prudencia, moderen la velocidad y respeten las normas".

El estudio indica que los hombres presentan más del doble de riesgo de muerte que las mujeres, y que si bien ellos sufren más atropellos en carretera, ellas lo hacen en ciudad. La edad media de los peatones atropellados ronda los 45 años, aunque son aquellos que superan los 65 quienes presentan una tasa de letalidad que duplica la media general.

La Comunidad de Madrid concentra la mayor proporción de peatones fallecidos con un 31%, seguida de Canarias (27%) y Galicia (24%), regiones que superan además la media nacional, situada en el 20,4%. Por otro lado, Castilla-La Mancha es la comunidad con menos muertes registradas, con una proporción del 13,1%. La siguen Extremadura, con un 14,4% y Aragón, con un 16,2%.

Este estudio también ha identificado las vías españolas con mayor siniestralidad mortal para los peatones. La Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona encabeza la lista como la más peligrosa en ámbito urbano mientras que, en el entorno interurbano, el tramo de carretera con más atropellos mortales es la TF-1 (km 54,5-78,0), situada en Santa Cruz de Tenerife.

