"Cada vez veo más autocuidado en los murcianos, pero aún tenemos deberes"

¿Quién es Noelia cuando no lleva bata, ni está entre medicamentos o grabando vídeos?

Realmente soy una chica bastante casera, me encanta llegar del trabajo y descansar después de toda la jornada detrás del mostrador de la farmacia. Aunque parte de mi tiempo de descanso lo dedico a pensar ideas para mis próximos vídeos. También me encanta estar con mi familia y mis amigos, hacer planes diferentes o planificar el próximo viaje. Al final, soy la misma Noelia que veis en redes, pero sin cámara delante.

¿Qué fue primero: la pasión por la divulgación o las ganas de romper con el estereotipo de «farmacéutica seria»?

Un poco las dos. Siempre me ha gustado explicar la salud de forma sencilla, ya que es mucho más fácil de conectar con la persona que viene con dudas o necesidad de asesoramiento sanitario, pero también quería que se viera que una farmacéutica puede ser cercana, natural y con humor, no la típica figura seria, que sabe mucho más que tú o que no conectaría contigo.

¿Recuerdas ese primer vídeo que explotó y te hizo pensar: «Vale, esto se nos ha ido de las manos» (para bien)?

Sí, fue uno muy cotidiano sobre un caso de mostrador. La típica anécdota de farmacia. No me imaginé que tanta gente iba a comentar el vídeo con sus experiencias trabajando cara al público o dando su opinión respecto al caso y ahí pensé: «Vale, esto conecta de verdad con la gente». Ese video trataba sobre una pequeña estafa que me hicieron en la farmacia cambiándome una caja de medicamento para la disfunción eréctil llena por otra vacía. Gracias a las cámaras de seguridad pude dar con quién era. La cosa es que no volvió más a la farmacia.

¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado tras el mostrador?

De todo. Desde asistir a un parto telefónicamente con el personal del 112 y la embarazada en la zona de asientos de la farmacia, confesiones matrimoniales que no puedo contar , gente que me ha pedido test de embarazo «para su perro», hasta consultas médicas que de lo graves que son no se deberían hacer en una farmacia. Lo bueno es que siempre me lo tomo con humor.

¿Cómo estás viviendo el embarazo, y cómo ha reaccionado tu comunidad?

Con mucha ilusión y también con los nervios normales. La comunidad me está arropando un montón, siento que lo están viviendo conmigo. Era un tema que no tenía claro si le iba a interesar a mis seguidores pero veo que les encantan estos vídeos contando los síntomas o cómo comuniqué la noticia a mi entorno. ¿A quién no le gusta un salseo?

¿Se viven muchas discusiones entre leyes y medicamentos en casa? ¿Alguna colaboración conjunta a la vista?

Realmente aprendemos un montón el uno del otro. Yo era una ingenua total de cómo actuar en según qué caso de la vida, por ejemplo si me estafan online con la tarjeta de crédito, o durante cuántos años tiene un padre o madre que pasar pensión de alimentos a un hijo, etcétera. Ahora parece que tengo un máster (Risas). Nos complementamos bien. El también ha aprendido conmigo cositas de salud y principios activos. A nuestros seguidores les encanta que hagamos vídeos Arsenio y yo juntos y muchas veces participo en los suyos para hacer ronda de preguntas acerca de temas jurídicos, ¡y encima aprendo! Y más de una vez lo he sacado por mi ambiente de la farmacia también.

¿Os esperabais la reacción al vídeo con Juan Dávila?

Realmente sí, pero no a los niveles que llegó. Fue algo muy divertido y espontáneo, y de repente se hizo viral. Fuimos a pasarlo bien y una vez que subes al escenario tienes que fluir, dejarte llevar y, cómo no, facilitar la creación de contenido. Nos lo seguimos tomando a risa.

¿Cómo gestionas el equilibrio entre tu faceta profesional y tu vida personal?

Me cuesta desconectar, la verdad. Actualmente me levanto bastante temprano para tener ese momento para poder dedicarme a redes: pensar ideas y crear contenido, que no solo es grabar… ¡lo peor es editar! Lleva muchísimo tiempo. Aunque cada vez pongo más límites. Al salir del trabajo es descanso y algún hobby como ir al gimnasio, ahora entrenamientos especiales de embarazo. No siempre es fácil, pero hay que desconectar cuando estoy con mi gente, familia y amigos. Si no, te absorbe.

¿Qué te han llegado a decir en redes que más te ha sorprendido (para bien o para mal)?

Lo que más me emociona es cuando alguien me dice que gracias a un vídeo ha entendido su tratamiento o ha ido al médico a tiempo. O cuando alguien me reconoce por la calle y me pide una foto con tanta ilusión. Me da gusto, la verdad, llegar a la gente realmente. Para mal, los típicos comentarios haters, que esos siempre estarán, pero ya casi ni los miro.

¿Cuál crees que es el mito de salud más peligroso que aún circula en redes?

Que todo lo «natural» es seguro y no tiene efectos secundarios. Es un mito muy extendido y puede ser peligroso. Hay que comprobar primero si no interacciona con la medicación habitual del paciente y para el uso que se quiera emplear.

¿Alguna marca que hayas tenido que rechazar?

Sí, varias. Siempre que algo no encaja con mis valores, con mi línea de contenido o no tiene evidencia científica, digo que no. Monetizar las redes sociales y ver rentable este segundo trabajo está genial, pero no sacrificando mi criterio.

¿Qué tiene la Región de Murcia que te da tanta energía?

Murcia es la mejor ciudad de España. Yo siempre tiro para mi tierra. Tenemos todo, mar, ciudad, tradiciones, pueblo, sol, la playa, la gente y esa vida tranquila. Para mí es calidad de vida.

¿Somos gente sana los murcianos o tenemos deberes?

Cada vez veo que hay más autocuidado y eso me encanta. Cada vez hay más conciencia, pero aún tenemos deberes: alimentación, sedentarismo… Poco a poco se nota el cambio.

¿Alguna vez te planteaste dejar las redes?

Ya son más de 4 años creando contenido casi a diario para mis plataformas de redes sociales y sí, lo confieso, he tenido épocas malas. ¿Cuándo se tiene vacaciones de crear contenido? Hay rachas en las que me he encontrado más agotada mentalmente, sin saber de dónde tirar para sacar ideas… pero luego recuerdo por qué empecé y la cantidad de gente que me escribe dándome las gracias. Eso me compensa.

¿Cuál es tu rutina de autocuidado imprescindible?

Ahora con el embarazo valoro aún más si cabe el ritual de dormir. Dormir bien es fundamental. Y mi rutina de piel básica: limpieza, hidratación y protección solar. Aunque no tenga tiempo para nada más, son tres pasos muy sencillos que nunca perdono.

¿Qué consejo le darías a alguien que estudia Farmacia y quiere crear contenido?

Que empiece sin miedo, que sea natural y fiel a su estilo. Que trate de no copiar ya que solo funcionará un tiempo, y sobre todo, que priorice siempre la evidencia científica en las cosas que vaya a comunicar.

¿Qué no veríamos jamás en tu perfil, aunque te lo pagaran?

Colaboraciones que no encajen con mi contenido, como promocionar una grabadora de voz o productos sin evidencia, milagrosos o que puedan poner en riesgo la salud. Eso, jamás.

¿Y si mañana se apagan todas las redes?

Seguiría siendo farmacéutica. Me encontraréis en la farmacia, ayudando a la gente cara a cara, como siempre. Aunque en el fondo guardaría un muy buen recuerdo de esta etapa.