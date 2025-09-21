El toreo a caballo echa el cerrojo de la Feria de Murcia

La Feria de Murcia se cierra este domingo con una corrida de rejones a las 18.30 horas en la Plaza de Toros, que lidiará toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens. La empresa anunció ayer la sustitución de Cartagena, que esperó hasta el último momento para decidir, por el vínculo que le une a Murcia, donde ha logrado varios triunfos con salidas a hombros. En su lugar, entra el portugués Rui Fernandes, que está viviendo una gran temporada. Fernandes, de 46 años, se caracteriza por su manejo preciso de las monturas, con quiebros controlados y banderillas colocadas con exactitud, en una lidia que prioriza el ritmo y la conexión con el toro.

Así queda el cartel: toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens, a las 18.30 horas. Diego Ventura, portugués de 43 años nacido en Lisboa, es conocido por su enfoque en las suertes de alto riesgo, como los remates en corto a galope o las salidas por chicuelinas. Su cuadra es considerada por muchos como la mejor de cuantas en el mundo existen. Ventura ha acumulado puertas grandes esta temporada, con faenas que destacan por su regularidad en los tercios de banderillas y el toreo fundamental, donde guía al animal con movimientos fluidos y directos. Además, es el torero a caballo con más puertas grandes en Las Ventas. Su estilo se adapta bien a los toros de Los Espartales, que suelen embestir con nobleza.

Lea Vicens, natural de la taurinísima ciudad de Nimes, ha participado en ferias españolas desde joven. Su toreo se centra en la distancia corta con el toro, donde resuelve los tercios con economía de movimientos y una postura firme en el caballo.

Este festejo marca el sexto y último de un ciclo taurino que ha dejado tardes de alto nivel en Murcia. Ayer se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq para Sebastián Castella, Marco Pérez y Emilio de Justo. La corrida de rejones del domingo promete cerrar el ciclo con la lidia a caballo de estos tres actuantes, en una plaza que ha vibrado con la variedad de estilos durante la semana.