Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.
Redacción
En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mario Picazo confirma el desplome en la Región de Murcia: 'El otoño llega pisando fuerte
- Un hotel gastronómico y una antigua tienda de alimentación: los dos restaurantes de Murcia que compiten por ser 'la mejor apertura de España
- No son barracas y tampoco restaurantes: los 'merenderos' de Murcia en plena huerta donde se come como en 1880
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios
- Estos son los locales que competirán en la Ruta-Concurso de la Mejor Marinera 2025
- El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana
- Luz verde a la subida salarial del 0,5% a 65.000 empleados públicos de la Región de Murcia
- Un joven que circulaba en patinete sin casco, herido grave tras chocar con una furgoneta en Alcantarilla