PREMIOS
De una Barbie diabética a un juego contra el acoso escolar: estos son los juguetes del año
Los fabricantes dan a conocer los premios de 2025, entre los que figuran productos de tres empresas alicantinas
Miguel Vilaplana
Una muñeca Barbie que visibiliza la diabetes, un juego para prevenir el acoso escolar, un dinosaurio que nace de un huevo y un set de construcción de coches. Así son algunos de los ganadores de los Premios Mejor Juguete 2025, que este año ponen el acento en algo más que el entretenimiento: la capacidad de los juguetes para transmitir valores sociales. Entre los premiados figuran productos fabricados por tres empresas alicantinas, como son Miniland, Moltó y Cayro.
Los premios, impulsados por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y elegidos por un jurado formado por los principales distribuidores, además de educadores, psicólogos, pedagogos y expertos en consumo y diseño, reflejan cómo el sector responde a los nuevos tiempos sin dejar de lado los clásicos. Porque junto a las propuestas más innovadoras en inclusión, sostenibilidad o igualdad, también siguen presentes los de siempre: juguetes de acción, manualidades, imitación o vehículos que nunca pasan de moda.
El premio al Mejor Juguete elegido por el jurado profesional ha recaído en el Mattel BrickShop Hot Wheels (categoría de construcción), un set de construcción a escala 1:12 del clásico Mercedes-Benz SL que combina realismo, personalización y coleccionismo.
Los galardones también han reconocido proyectos que fomentan la inclusión y la igualdad, como la Barbie Fashionista Diabetes, de Mattel, que visibiliza la diversidad en el juego infantil, o el juego Anne Bonny’s Malediction, de Juguetes Cayro, que pone en el centro a una mujer pirata histórica como referente de liderazgo femenino.
La sostenibilidad ha tenido un papel protagonista con propuestas como Rey Mono, de Moltó, producido con materiales FSC y sin plásticos, mientras que la prevención del acoso escolar ha estado presente gracias al juego Monstruolandia Mini, de Miniland.
“Estos premios muestran cómo el sector del juguete sabe innovar y responder a los nuevos retos sociales, educativos y medioambientales, sin olvidar nunca la esencia del juego: el entretenimiento. Los juguetes premiados en 2025 son un reflejo del compromiso con las familias y con la sociedad”, afirma Marta Salmón, presidenta de la AEFJ.
