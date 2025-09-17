Retiran una gran red de pesca perdida en un fondo marino protegido frente a la Manga del Mar Menor

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, en colaboración con el Gobierno regional y el sector pesquero, ha colaborado en la rápida retirada de una red perdida de grandes dimensiones que se encontraba frente a la Manga del Mar Menor.

El personal de Tragsatec que presta asistencia técnica al Miteco, en el marco del desarrollo de tareas de vigilancia y seguimiento de la biodiversidad marina, detectó el pasado día 4 una red perdida de grandes dimensiones a unos 6 metros de profundidad, en el entorno de una pradera de Posidonia oceánica a la que estaba dañando al moverse por acción de las corrientes, informa la Delegación de Gobierno.

Estos trabajadores se encontraban colaborando en la búsqueda de peces guitarra (Rhinobatos rhinobatos), en el marco del proyecto Guitar Hero de la Universidad de Murcia (financiado por la Fundación Biodiversidad del MITECO).

La red se encontraba en un punto ubicado, simultáneamente, en dos espacios protegidos Red Natura 2000, tanto la Zona Especial de Protección de Aves ES000508 Espacio Marino de Tabarca-Cabo de Palos, de gestión estatal, como en el Lugar de Importancia Comunitaria ES6200029 Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia, de gestión autonómica, por lo que se planteó una acción de colaboración entre ambas administraciones.

El personal técnico de campo juzgó como forma más adecuada de retirada la actuación conjunta de buceadores y personal a bordo de una embarcación, que pudiera efectuar el izado del arte.

De esta manera, el pasado día 12 los buceadores han ido retirando manualmente la parte de red que está integrada en la mata de Posidonia, mientras que desde la embarcación se ha ido izando el paño libre.

Para llevarlo a cabo se ha contado con personal al servicio del Miteco y de las Consejerías de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de la Región, así como con la Cofradía de Pescadores de Cartagena, en un caso exitoso de colaboración entre administraciones y sector pesquero. Una vez retirada, se ha comprobado la inexistencia de daños a especies de fauna marina protegida.