Sincero pregón de Roca Rey a la Feria Taurina de Murcia

La Sala Miguel Ángel Clares del Palacio de Congresos Víctor Villegas sirvió a Andrés Roca Rey para pregonar la feria taurina de Murcia. Ídolo de masas desde el día de su alternativa, el peruano se ha convertido en el favorito de una afición que el año pasado colgó el 'No hay billetes' la tarde en que él toreaba. El torero emocionó al auditorio con un discurso cariñoso hacia el público y la Región en el que repasó algunas de sus vivencias en esta tierra y su visión del toreo.

La orquesta de cámara Sine Tempore Ensemble amenizó la velada interpretando la Danza española de El lago de los cisnes en el comienzo del acto, quedando ya el ambiente cargado de emoción antes de que el matador tomara la palabra.

Roca recordó que en casi una década de alternativa, comprometido todas las temporadas con la Feria de Septiembre, ha vivido muchísimo: dos años sin toros por culpa de la pandemia, tres en los que causó baja por lesión y cinco grandes tardes que se cuentan por cinco salidas a hombros, con un saldo de quince orejas y cuatro rabos. «No soy de números, soy de sentimientos», confesó, subrayando que el toreo «es comprensible para cualquiera» porque transmite verdad.

El pregonero confesó la gran conmoción que le produjo una foto de José Tomás en la Feria de 2009, con la chaquetilla hecha jirones y lleno de suciedad: «El toreo se mide en lo que entregas, no en lo que conservas». También rememoró 2023, un año difícil por las cogidas, en el que logró cortar un rabo a un toro de Victoriano del Río, el único que guarda en su casa como signo de superación: «Cuando tengo dudas, me pongo delante de la cabeza de ese toro y me recuerda que siempre se puede volver a empezar».

Con gratitud, destacó el esfuerzo de Alfonso Avilés y el Real Club Taurino de Murcia, que preside, «por mantener vivo el entusiasmo de la afición», y rindió homenaje a los murcianos Ortega Cano, Rafaelillo, Pepín Liria y Paco Ureña. También agradeció las facilidades que Ángel Bernal, empresario de la plaza, brinda a los toreros, y la generosidad de la ganadería de Nazario Ibáñez, la única de la provincia.

El presidente de la Región, Fernando López Miras, cerró el acto destacando que la tauromaquia «es de todos» y felicitó al torero por su autenticidad: «Escuchando este pregón se entiende por qué tiene éxito en las plazas y por qué despierta respeto, cariño y afecto, especialmente entre los jóvenes».

El broche lo puso el cuarteto de cuerda interpretando La oración del torero, del compositor sevillano Joaquín Turina, quien para componer la pieza se inspiró en los momentos de intimidad que el matador vive en la capilla. Finalizó así un acto en el que Roca Rey, «acostumbrado a hablar con silencios en la arena», sorprendió con su buena oratoria y un cariño sincero a esta tierra.