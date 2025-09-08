Los sindicatos preparan una segunda jornada de huelga en octubre contra el Estatuto Marco: "Sigue generando rechazo entre la profesión"

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) comunicaba a finales de julio formalmente a la Administración la convocatoria de una segunda jornada de huelga nacional para el próximo 3 de octubre en el marco de las movilizaciones por un estatuto propio del médico y del facultativo dentro de las negociaciones para abordar un nuevo Estatuto Marco, la ley básica que regula las relaciones laborales de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Este lunes, AMYTS, el sindicato mayoritario de médicos y facultativos en Madrid, se ha sumado a las movilizaciones convocadas por CESM y el SMA.

Este paro, señalan los sindicatos organizadores, está convocado todo el personal sanitario del Grupo A1 del Sistema Nacional de Salud, médicos y facultativos de todo el Estado español a quienes sea aplicable directa o supletoriamente la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco, despejando las dudas que surgieron para la convocatoria del pasado 13 de junio y que, en su opinión, "pretendían entorpecer el derecho a la huelga de los profesionales".

El próximo jueves el Comité de Huelga ha convocado un encuentro para desgranar "lo que debería ser un estatuto propio del médico y el facultativo", que vienen reclamando desde hace meses. Recuerdan por qué el borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad "sigue generando rechazo entre la profesión" y por eso justifican la nueva jornada de huelga. La anterior tuvo lugar el 13 de junio.

Un texto propio

Por su parte, en sintonía con los paros convocados a nivel nacional para ese mismo día, AMYTS ha exigido al Ministerio y a las comunidades autónomas la aprobación de un Estatuto Médico y Facultativo "que reconozca y proteja nuestros derechos". Con el fin de visibilizar la huelga y "mostrar el malestar de la profesión", el sindicato de médicos madrileño ha convocado una manifestación para ese mismo 3 de octubre que arrancará a las 10:00 horas desde el Congreso de los Diputados y se dirigirá hasta la sede del departamento que dirige Mónica García lugar donde se está negociando la reforma del Estatuto Marco.

"La profesión ya ha dicho basta ante el maltrato de Administraciones autonómicas y estatales. La reforma del Estatuto Marco ha levantado a médicos y facultativos. Con paros convocados por todo el país, hay una nueva oportunidad de mostrar a los dirigentes políticos que sin médicos y facultativos no hay sanidad", señala AMYTS en un comunicado.

Plantón de los sindicatos

El pasado jueves, la ministra Mónica García, instaba a los sindicatos del Ámbito de Negociación a que asistieran a la próxima reunión del Foro Marco de Diálogo Social para continuar negociando el nuevo Estatuto Marco junto a las comunidades autónomas. "Hemos instado a los sindicatos a que, en la segunda quincena de septiembre, nos reunamos todos en el Foro Marco de Diálogo Social", señalaba la titular de Sanidad.

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) no asistieron al encuentro convocado por Sanidad el 4 de septiembre para tratar el Estatuto Marco. "Consideramos inadecuado mantener la reunión dado que requerimos poder contar previamente con una nueva versión del anteproyecto de ley del Estatuto Marco que incluya las alegaciones realizadas por las comunidades autónomas y no al revés, a fin de que podamos fijar nuestra posición final", alegaban los sindicatos en un comunicado conjunto.

