‘Pasión Ureña’, en las calles de Albacete y Murcia

El nombre de Paco Ureña recorre desde hoy las calles de Albacete y Murcia. ‘Pasión Ureña’ es el título de la campañapuesta en marcha por el diestro lorquino de cara a su presencia en ambas ferias, dos ciclos muy vinculados sentimental y personalmente a él y donde parte como base de ambos seriales.

‘Pasión Ureña. Pura personalidad’, todo un mensaje, un argumento muy ligado al diestro murciano que ha llenado las vallas, mupis y autobuses de ambas ciudades con una campaña que es en sí misma, una campaña personal y una campaña de promoción de la propia tauromaquia.

Citas en Murcia y Albacete

Campaña de Paco Ureña / La Opinión

Paco Ureña es pieza clave tanto en la feria de La Virgen de los Llanos de Albacete como en la de Murcia donde estáanunciado dos tardes. En Albacete torea este sábado día 13 de septiembre con Morante de la Puebla y Roca Rey frente a toros de Daniel Ruiz.

En Murcia, Paco Ureña hará el paseíllo dos tardes. La primera el martes 16 de septiembre frente a toros de Victoriano del Río, junto a Talavante y Roca Rey. Y la segunda, en la corrida del 1200 Aniversario de la Ciudad de Murcia el viernes 19 de septiembre con toros de El Parralejo junto a Miguel Ángel Perera y Daniel Luque.