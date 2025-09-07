Oreja para Donaire en una tarde de aliño en Calasparra

Segunda tarde consecutiva donde el público de la plaza municipal de Calasparra volvió a salir decepcionado. Más de tres cuartos de entrada ante un encierro de Dolores Aguirre, bien presentados, todos mostraron la querencia del encierro.

Abrió plaza el riojano Alberto Donaire, que lanceó con gusto, cargando la suerte en un ramillete de soberbias verónicas ante un precioso chorreao. Hernán Alonso colocó dos buenos pares, obligándole el público a desmonterarse. Donaire comenzó su faena de la manera que es moda entre los jóvenes toreros, por alto y olvidándose de los de antaño que se doblaban, y desde el inicio de la faena buscaban someter a los toros, sobre todo a estos de encastes duros. Su faena fue de esas ‘sucias’, que solo sirven para quitarle las moscas a los toros y que no dicen nada. Pinchazo y media caída. Aviso. Palmas y aplausos al novillo.

Aplausos al segundo de su lote por su presencia y brío y al que Donaire trató de ahormar sus embestidas doblándose con el capote, abrochando la suerte con una media. Juan Francisco Marín se desmonteró en banderillas. Esta vez sí se dobló de inicio e intentó hacer faena a un novillo que se fue parando y que el viaje lo hacía ‘desganao’ y con la cara muy alta. El novillo podrá ir o no, pero al menos, Donaire lo intentó. Oreja tras tímida petición y después del bajonazo.

Solo brega para fijar al novillo de Tomás González con el capote en el primero de su lote, que salió sin mucho brío. En varas el picador le apretó en la segunda vara con el agravante de taparle la salida. Tras banderillas el novillo desarrolló genio. Además, se quedaba a medio camino y González, con muchas precauciones, intentó probarlo también con poca decisión, por lo que su faena quedó en el aliño. Dos atravesadas y un sainete de descabellos. Silencio tras aviso y pitos al novillo.

El subalterno Juan Francisco Marín colocando banderillas. | ENRIQUE SOLER

El segundo metía la cabeza bien y con codicia en los vuelos del capote que González le presentaba. Pitos al picador que remató en el centro del anillo. Tras el trasteo inicial, el novillo buscó las tablas rehuyendo la pelea y el aragonés visto lo visto se fue a por la espada, dejándola pescuecera. Silencio y pitos al novillo

El rondeño Ignacio Candelas tampoco pudo lucirse con el capote ante un novillo de fea estampa, bizco y sin fijeza ni clase. Con el caballo se enceló, apretando a arreones y yéndose después al que hace puerta. Candelas era el novillero más placeado de la terna, pero se mostró desconfiado e inseguro ante un novillo complicado, que exigía cruzarse a ver si colaboraba, cuestión que el de Ronda no hizo en ningún momento, abreviando la faena. Estocada trasera. Silencio.

En el que cerró plaza, Candelas bajó las manos, pero acabó desarmado y apretado. La suerte de varas una verbena, los picadores se iban sin que la presidencia sacara el pañuelo. Ante las protestas del público y ante semejante pregonao a Candelas no le quedó otra que coger la espada, dejándola trasera y tendida. Pitos tras descabellar.